Zoveel soorten gordijnen bij A-Style

Is dat nou een vouwgordijn of toch een plissé? En zijn dat nou overgordijnen of inbetweens? Zoveel verschillende gordijnen en elk toch net iets anders. Want hoe herkent u silhouettes en waarvoor worden deze ook alweer gebruikt? In dit artikel wordt dat weer helemaal duidelijk.

Overgordijnen zijn de sfeermakers in een ruimte. Deze zijn kamerhoog, van het plafond tot de grond. Ze zijn niet transparant, waardoor u er dus ook helemaal niet doorheen kunt kijken en geven dus een hoge mate van privacy. Bovendien zijn overgordijnen vaak erg dik en werken daardoor isolerend. Ook hebben deze een positieve invloed op de akoestiek.

Inbetweens zijn in het huidige tijdbeeld niet meer weg te denken. Ze zijn dunner dan overgordijnen maar geven meer privacy dan transparante gordijnen. Ze zorgen voor een prachtige lichtinval met de uitstraling van natuurlijke materialen.

Transparante gordijnen, ook wel vitrage is een klein beetje doorzichtig. Het is niet zo dat u de details er doorheen kunt zien. Deze gordijnen zorgen overdag voor de nodige privacy in huis. Ze schermen de binnenwereld van de buitenwereld af. Vitrages filteren het licht dat naar binnenkomt en zorgen op die manier voor een rustige sfeer in uw kamer. Ook dempt vitrage geluid en dat is vooral prettig wanneer u een harde vloer in de ruimte heeft.

Een rolgordijn is een gordijn wat naar boven en beneden af te rollen is. Over het algemeen word er een verduisterende stof gebruikt voor de slaapkamer en een half verduisterende stof voor in de woonkamer. Deze gordijnen zijn zowel decoratief als functioneel en nemen nauwelijks ruimte in beslag.

Plisségordijnen lijken op rolgordijnen, maar zien er door de plooien wat speelser uit. Het voordeel van deze gordijnen is dat ze met zijgeleiding geleverd kunnen worden. Hierdoor kunt u ze ook van beneden naar boven “rollen”. Dit is erg handig wanneer u bijvoorbeeld een laag raam heeft aan de straatkant. Dubbele plissés zijn “voller” en hebben een isolerende werking.

Er zijn twee soorten vouwgordijnen. “roman blinds” zijn wat strakker en zakelijker. “Austrian blinds” hebben daarentegen een wat meer romantischere uitstraling. Deze gordijnen zijn te koop in zowel stof als van hout. Het vouwgordijn wordt uitgevoerd met kettingbediening. Dit systeem wordt bevestigd op een wit aluminium profiel wat door de stof volledig wordt afgedekt. Het mechanisme zelf wordt achter de stof gemonteerd.

Jaloezieën, in de volksmond heten ze vaak luxaflex, naar de fabrikant die ze als eerste op de markt bracht. Inmiddels maken veel fabrikanten horizontale jaloezieën van pvc, aluminium of hout. U kunt er perfect de lichtinval mee regelen. Bij horizontale jaloezieën geldt vaak: hoe smaller, hoe meer jaloezieën nodig en dus hoe duurder.

Silhouetten zijn horizontale jaloezieën met daaroverheen een transparante stof. Ideaal wanneer u de functie van horizontale jaloezieën wilt, maar ook een warmere uitstraling. Ze zijn alleen lastig te reinigen.

Lamellen zijn verticale stroken van stof, kunststof of aluminium. De functie van lamellen is dezelfde als die van horizontale jaloezieën. Ze zijn heel praktisch bij schuine ramen of een schuifpui. Kunststof en aluminium lamellen zijn makkelijk schoon te maken. Lamellen van aluminium zien er heel strak en exclusief uit.

Paneelgordijnen zijn brede banen stof die aan de boven- en onderkant op een roede worden geschoven. Ze zijn heel geschikt voor grote ramen, schuifpuien en openslaande deuren. Maar ook als scheidingswand. Voor een speels effect kunt u verschillende materialen of kleuren naast elkaar gebruiken.

