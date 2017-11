Zomergasten aan de Costa´s staat voor een serie korte gesprekken met bezoekers van de Costa Blanca, die in de maanden Juli en Augustus hier tijdelijk letterlijk en/of figuurlijk hun tenten opslaan. Waarom kozen zij voor deze streek en vinden zij wat zij hoopten te vinden? Wat is voor hen een goede vakantie en hoe kun je die zelf beïnvloeden?

“Mam! ze hebben hier geen snijbonen” zegt Luc de tienjarige zoon van Daniëlle en Huub Turnhout uit Hillegom als ze weer eens in een van de vele prima restaurants hier aan tafel zitten. “Ja, daarom zijn we ook hier.”, zegt zijn vier jaar oudere broer Max. “Wij willen toch in onze vakantie een beetje de wereld ontdekken en daar vind je nu eenmaal niet overal sperziebonen”. Luc valt maar heel even stil en zegt daarna meesmuilend “Maar gelukkig wel een lekkere dikke biefstuk ”

“Lekker en gezond eten in een gezellig restaurant dat hoort voor ons bij een goede vakantie, zegt Huub. “En graag in die volgorde en dat vinden wij hier op alle plekken die wij tot nu toe bezochten” “En ruim passend in ons vakantiebudget” vult Daniëlle lachend aan die kennelijk niet alleen in hun zakelijk drukke werkleven de financiële administratie van de Turnhout Garage zorgvuldig bijhoudt maar zegt dat zij zich over dat eetonderdeel in deze vakantie ook helemaal niet druk hoeft te maken. “Zeker niet wat de restaurants betreft. Al is mij wel opgevallen dat de prijzen in de supermarkten wel op een bijna Nederlands niveau zijn. Maar wat genieten wij hier. Zo mooi, zo genoeglijk en plezierig, zo heerlijk rustig. Zelfs meestal op de op dit moment vollopende stranden van bijvoorbeeld Calpe”

“ Nou”, zegt Huub “Ik moest wel even wennen toen die hele Spaanse familie, inclusief Oma, gisteren, op dat Calpestrand , bijna op mijn schoot kwam zitten en de rollende Spaanse rrrren mij nogal stevig in de oren klonken. Heel vriendelijk allemaal maar zonder enige terughoudendheid met als instelling, tenminste zo kwam dat over, jongens dit strand is van ons allemaal en zo doen we dat in Spanje nu eenmaal. En zo gebeurde dat ook en werden wij, of we dat u wilden of niet en zonder daarvan ook maar een woord te kunnen verstaan opgenomen in een flink luidruchtige maar wel heel vrolijke familie. Dat was even wennen maar dat hoort er natuurlijk ook bij als je de wereld en de bewoners daarvan graag wil leren kennen”.

“Spanje kenden we eigenlijk niet echt” zegt Daniëlle. “We waren wel eens in de buurt van Barcelona geweest, waar we ook zeer van onder de indruk waren, maar dit stuk van Spanje is voor ons helemaal nieuw en echt geweldig mooi. We waren gisteren bijvoorbeeld bij de prachtige watervallen van Algar vlak bij het middeleeuwse dorpje Callosa en daar hebben we gezwommen tussen al dat daverende vallende water in een prachtig natuurbad. Fantastisch. Dus we raden dan ook iedereen aan blijf niet alleen aan de heel mooie kuststrook en de ruime schone en inderdaad meestal ook veilige stranden maar kies ook voor het binnenland en daar willen we graag de komende dagen nog wat meer van zien en meemaken als dat allemaal nog kan want vrijdag as. vertrekken we al weer naar Hillegom. Volgende week wacht het werk alweer”.

Valencia op de fiets ontdekken

“Maar wat we beslist nog zullen doen is Valencia bezoeken en dan het liefst op de fiets Valencia ontdekken. En dat heb ik gisteren kunnen regelen. Dus morgen vroeg weg een uurtje rijden en daar wachten dan 4 fietsen plus een Nederlandstalige gids die ons alle hoogtepunten van de stad zal laten zien. Waarom we dat beslist willen? Valencia heeft voor ons en zeker voor mij, een magische en verleidelijke uitstraling. Met het oude historische deel dat nota bene terug gaat tot 138 voor Christus. Met haar geschiedenis van heel veel culturen, religies en allerlei spannende verhalen is ze zelfs gegroeid tot de derde grootste stad van Spanje. Een stad waar ik over las die een zeer levendige geschiedenis kent die in veel opzichten wordt gekoppeld aan de moderne tijd. En dat schijn je goed terug te kunnen zien in en rondom de kathedraal van Valencia die begon als een Romaanse tempel en via een Moskee groeide naar een heel fraai katholiek bolwerk. Met allemaal kleine gezellige pleintjes erom heen waar je geweldig paella schijnt te kunnen eten wat we dan ook zeker zullen doen al weet je het met Luc en zijn biefstukken focus natuurlijk nooit. En ook de Arena ligt daar niet zo ver vandaan, is ons vertelt. Plus dat op de fiets alles wat we willen zien natuurlijk makkelijk bereikbaar zal zijn, denk ik. Waarbij zij mij positief vragend aankijkt. Alleen een stierengevecht zal er deze keer wel niet inzitten, want die zijn er, geloof ik, niet zo vaak meer. Maar je weet het met ons maar nooit en alleen het gebouw al en de verhalen die daardoor boven komen lijken ons geweldig. Dat willen we allemaal zo veel mogelijk zien en beleven. Valencia schijnt nog steeds en zelfs meer dan ooit, heb ik me laten vertellen, te swingen en niet alleen s´nachts. Dus dat wordt vast weer een topdag zoals alle dagen die we hier waren voor ons dagen waren zoals we die hoopten hier mee te maken. Lekker samen met zijn viertjes een afwisseling van dingen doen en dingen ervaren. Samen kaarten, samen eten, samen praten, samen zwemmen en samen genieten van veel wat zich verder en onverwacht aan ons voordoet. Omdat wij het hele jaar heel veel mensen om ons heen hebben is dit voor ons de ideale vakantie. En daar horen echt ook wel ontmoetingen met anderen bij hoor maar de familie staat centraal zolang dat nog kan want de jongens zullen heus wel op den duur andere reiswensen krijgen”. Max en Luc geven door het nee schudden en duim opsteken aan dat dit voorlopig nog wel niet aan de orde zal zijn.

Met onze neuzen in de boter! Oh, pardon in de alioli

En Huub vult aan met “ Ja, ook door de geweldige drukke periodes die ik in de garage meemaak En dat zou je natuurlijk bijvoorbeeld wel heel goed aan Danielle kunnen overlaten maar wij zijn samen na deze week weer een jaartje druk bezet. Probeer dus zelf vooraf zo goed mogelijk te weten te komen wat je te wachten staat. Geen zorgen te hebben over wat achterblijft bijvoorbeeld zoals in ons geval de leiding en dagelijkse voortgang in onze garage. Ik heb al jaren een perfecte en heel betrouwbare vervanger die er voor zorgt dat wij die voor ons belangrijke zorg bijna helemaal los kunnen laten. Een tweede aspect is: laat je uitgebreid en zorgvuldig voorlichten over wat je kunt verwachten in het door jou geselecteerde gebied en de daaraan grenzende omgeving vooral ten aanzien van het lawaai vooral ´s nachts en het gedrag van de `normaal´aanwezige gasten. Deze plek is voor ons een geweldige keuze geweest dat weten wij nu al. Nog beter dan wij ons vooraf hadden kunnen bedenken.. Wij vinden dat wij zelfs met onze neuzen in de boter zijn gevallen.” “In de alioli, Pa !”. roepen Max en Luc in koor.” .

Dus jullie komen hier nog wel eens terug, vraag ik ze. ”Dat laten we u te zijner tijd nog wel weten” zegt Max “want de wereld is heel groot en daar willen we nog heel veel van zien. En het liefst met pappa en mama “zegt Luuk lief ondeugend terwijl hij zijn duim en vingers over elkaar wrijft.

Huub Turnhout

Geboren op: 30 maart 1972 in Leiden

Actief als eigenaar van Garage Turnhout in De Zilk. Sinds 1914 een begrip in de bollenstreek.

Hobby´s: Auto´s en mijn werk. Ik houd van de voortdurend veranderende techniek maar ik krijg een echte kick van een blije trouwe klant. Ik had misschien ook wel kok kunnen worden en samen met Daniélle een restaurant kunnen hebben. Ik houd nl. ook wel van het grote verwennen. Maar auto´s en alles wat daar bijhoort zijn echt mijn grote liefde. Daarnaast doe ik aan kickboksen, ik vaar en vis graag af en toe. En vooral ervaar ik mijn gezin ook als een hobby, nee eigenlijk veel meer dan een hobby,een super hobby eigenlijk, al vind ik zelf dat ik daar niet altijd genoeg tijd in stop.

Daniëlle Turnhout -Mulder

Geboren: op 22 mei 1972 in Haarlem.

Actief: 50% als afdelingssecretaresse (verloskunde /gynaecologie) van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en 50% als administratief assistente bij en in Garage Turnhout.

Hobby´s: Lezen waar ik behalve onze vakantie bijna nooit tijd voor heb. Nu al 4 heerlijke boeken uit en zoveel als mogelijk sporten. Waaronder in ieder geval wandelen en fietsen..

Max Turnhout. Geboren op 23 mei 2003 in Haarlem. `Actief´ als actief scholier (student?) op het Fioretti College in Hillegom. Uiteraard met de beroepsgerichte leerweg enthousiast georiënteerd op de praktijk en vakmanschap. Hobby´s: zoals mijn vader plus hockey en mountainbiken

Luc Turnhout. Geboren op 31 januari 2007 in Hoofddorp. Zit in groep 7 van basisschool De Graf Basisschool en wil graag snel rijk worden maar weet nog niet hoe precies hoe dat moet.

Vlak voor hun vertrek terug naar Nederland meldden zij nog dat hun Valencia bezoek fantastisch is geweest en de fietstocht een geweldige aanrader is voor hen die een eerste algemene indruk van Valencia willen opdoen. www.bajabikes.eu. Ook voor Max en Luc was het een feest die alleen baalden dat zij niet een dag later daar waren omdat er dan wel een stierengevecht zal worden gehouden op de Plaza de Toros. En dat er de komende weken nog meer gevechten worden georganiseerd in de Arena waarop Luc vroeg of ze hier nog niet een maand of zo zouden kunnen blijven. Wat hem een meewarige blik van Max opleverde. Kortom, volgens Huub en Daniëlle, de organisatie en de inhoud van de fietstocht die drie uur duurt is geweldig goed onder leiding van de Nederlandse Koen maar probeer wel op het warmst van de dag een plek in de schaduw te vinden. Wat zij deden en waar zij de beroemde en heerlijke Valenciaanse paella aten plus waar Luc een nieuwe liefde opdeed nl. de Ibericoham die morgen dan ook gelijk mee terug gaat naar Hillegom. ———————————————————————————————————————