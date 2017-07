Zomergasten aan de Costa´s staat voor een serie korte gesprekken met bezoekers van de Costa Blanca, die in de maanden Juli en Augustus hier tijdelijk letterlijk en/of figuurlijk hun tenten opslaan. Waarom kozen zij voor deze streek en vinden zij wat zij hoopten te vinden?. In deze eerste Zomergasten van 2017 ontmoet ik in Restaurant Anna in Albir: Helen Mc Clements uit Engeland en Andrea Mrazova uit Slowakije

“Het eerste wat je opvalt als je hier aankomt is het bijzondere licht”

zegt : Helen Mc Clements als ik haar vraag wat voor haar het meest bijzondere was van haar eerste bezoek aan de Costa Blanca. “ Ik was als jong meisje met mijn ouders al eerder op een vakantie in Spanje. Ruim 30 jaar geleden aan de Costa Brava en daarvan herinner ik me behalve de voortdurend behaaglijke zon en de prachtig groen/blauwe kleur van het water, niet meer dan dat, je heel lekker kon zwemmen in een aantal piepkleine, leuke maar wel erg drukbezochte baaien. En die herinneringen zijn natuurlijk niet zo verrassend als je uit zo´n druilerig Engels klimaat komt als wij toen kwamen en daarin ben ik kennelijk ook niet de enige gezien het grote aantal Engelsen die ik in de paar dagen dat ik hier ben nu al tegen ben gekomen. In ieder geval is wat mij deze keer als meest bijzondere opviel het heldere, schone, intens stralende licht. Wat o.a. van de bergen om ons heen de meest prachtige silhouetten maakt. Het Costa Blanca licht neem ik op mijn netvlies mee terug naar Engeland. Licht mooier en indrukwekkender dan alle lichten die ik op allerlei plaatsen in de wereld waar ik eerder was tegenkwam”

Breed aanbod

“ Voor mij is het geweldig brede aanbod wat ik hier ervaar, zegt Andrea Mrazova en dan bedoel ik niet alleen het aantal goede restaurants met voor mij heel aantrekkelijke prijskwaliteit verhoudingen maar vooral ook de vele historische stadjes en dorpen en het vieren van evenementen die een eeuwenlange geschiedenis hebben. Zoals de Moros en Christianos feesten, een geweldig leuke en authentieke Middeleeuwse markt en het slenteren door dorpjes waarin de mix van de Moorse en Spaanse cultuur nog op een heel duidelijke en mooie manier zichtbaar is. En dat allemaal in een sfeer waarin wij het gevoel kregen dat de Spanjaarden blij waren om ons om hen heen te hebben. Natuurlijk maak je zelf vooraf een voorstelling van wat je kunt verwachten. Je slaat wat woorden op die kunnen helpen om je thuis te voelen en dan blijkt dat je die eigenlijk niet nodig hebt omdat de Spanjaarden die je ontmoet een benadering hebben waardoor je als vanzelf bijna onmiddellijk thuis voelt. En allemaal Duits of Engels lijken te spreken”.

“Ja, dat warme thuiskomen gevoel heb ik ook, zegt Helen, maar dat komt ook door de combinatie van activiteiten die wij kozen om hier onze vakantie te combineren met een andere liefde n.l die van het maken van een nog mooiere en betere pop. Want daarom koos ik in 1e instantie voor deze plek nl. voor de lessen die wij hier elke dag krijgen van Ankie Daanen. Een geweldige en inspirerende lerares, maakster van fantastische poppen en wat blijkt ook nog eens een warme en bijzonder gastenverwenster. En dat hoort bij mij als je praat over een goede vakantie nl. dat je thuis komt met een prettig gevulde maag, met nieuwe ideeën en prikkelende impulsen. Met rijke ervaringen en onverwachte liefst blijmakende belevenissen”.

Van een goede vakantie groei je een beetje.

“ Ja precies, zegt Andrea , in een goede vakantie moet je kunnen groeien. Je moet als het ware een beetje veranderd zijn als je terug komt. Sterker geworden in bepaalde opzichten en dat word ik deze keer beslist. Dat voel ik nu al terwijl we pas op de helft van deze vakantie werkweek zijn. Het is voor mij voor het eerst dat ik zonder partner en kinderen ruim een week weg ben en om daarvoor te kiezen was best heel spannend. Voor mijn man, dat hij inziet dat het niet alleen voor mij belangrijk is, maar ook dat hij en het hele gezin daar best eens beter van zou kunnen worden. En voor mijzelf zonder dat ik wist wat mij zelf precies zou overkomen. Wij zijn in Slowakije nog niet zo gewend aan veel reizen en daar in vrijheid voor kunnen kiezen en zeker als vrouw is dat ook nog niet zo heel lang mogelijk. Vooral mentaal niet. En samen met je partner of een goede vriendin beleef je reiservaringen toch meer als koppel. Je hoeft je immers, als je wat wilt beleven tenminste , niet open te stellen voor anderen, terwijl ik dat nu wel moet en niet wist of me dat wel zou lukken. En dan een week zonder de dagelijkse verantwoordelijkheid die nu eenmaal horen bij het moeder- en partnerschap en de zorg over wat er die avond gegeten moet worden en of je man en je kinderen zich ook zo goed vermaken. Dat ik het niet makkelijk zou vinden wist ik al wel maar hoe dit in de praktijk zou gaan had ik nog nooit beleefd. Nou die praktijk is in ieder geval deze keer fantastisch. Vanaf het eerste moment geniet ik met volle teugen. Door de warme ontvangst van Ankie ,waar Helen het net al over had, maar natuurlijk ook door Helen die met dezelfde onduidelijkheden zat en ook of het met mij zou lukken. Zij heeft veel meer reiservaringen maar heeft die vanuit haar karakter toch nogal eens als eenling binnen een groep beleefd. Ik heb veel meer een groepsinstelling maar hoe je dat regelt als je alleen opstap gaat wist ik niet. Nou dat is deze keer hartstikke goed gegaan We kunnen geweldig goed met elkaar en ik heb nu al het gevoel dat ik er een goede vriendin bij heb gekregen” .

Helen zit een beetje verlegen maar wel heel duidelijk mee te knikken. En zegt dan:

“Ja, ik voel dat ook zo en dat komt wat mij betreft ook doordat je samen dingen maakt. Als je de hele dag in je eentje leeft en werkt, zoals ik, is het super motiverend als dat in een vertrouwde, plezierige omgeving samen met positieve anderen gebeurt. En met die anderen ook je resultaten en gevoelens daarover kunt bespreken of delen. Anderen die je een paar dagen daarvoor nog niet kende. Met een heel andere achtergrond, cultuur, omstandigheden en ervaringen waarbij ineens blijkt dat je samen, ondanks alles, toch veel dingen hetzelfde voelt en denkt en je de meeste ervaringen zonder terughoudendheid met elkaar kan delen. En dat maakt ook deze Spaanse werkvakantie voor mij zo bijzonder ik zal hiervan ook rijker en een beetje veranderd terugkeren. En in zijn algemeen vind ik dat ook het geweldige van reizen. Andere mensen, culturen, levenservaringen en vooroordelen leren kennen waardoor steeds weer blijkt dat grenzen die in veel gevallen muren zijn ineens bruggen worden waarop mensen elkaar ontmoeten en samenwerken om iets moois voor elkaar te krijgen in plaats van elkaar af te wijzen of zelfs bestrijden.”

Andrea is het daar volkomen mee eens en vult dat aan met: “Ja, ik geniet daarbij ook van de Spanjaarden. Ze lijken en zijn zo positief. In elk restaurant, winkel of markt wordt je als een goede vriendin respectvol en blij positief ontvangen. Ze zien er ook zo gezond uit en daar helpt ongetwijfeld de zon ook een flink handje aan mee net als aan die positieve houding, denk ik. En dat ik dat zo zie komt misschien ook omdat je uit een land komt waar meer grijze dan blauwe luchten, zowel letterlijk als figuurlijk, te zien zijn. Of vinden jullie me nu te naïef of te positief?”

Ik kijk Helen en Ankie vragend aan en we zeggen alle drie op hetzelfde moment”

“ Nee hoor Andrea, niets van dit alles we zijn heel blij met je “

—————————————————————————in kader————–.

Andrea Mrazova. Op 26 november 1968 geboren in Bratislava. Slowakije Duitse vader, Hongaarse moeder. Heeft 4 kinderen. Basis – en Vervolgonderwijs (Handelschool) in Bratislava. Heeft een Kappers- en Schoonheidssalon in Bratislava. Maakt stoffen poppen.

Helen McClements. Op 4 augustus 1961 geboren in Wellington, New Sealand. Engelse ouders. Vader werkzaam in het leger. Basisschool in Zuid Afrika. Universiteit in Engeland . Heeft o.a. gewoond in Zuid Afrika, Nieuw Zeeland, woont en werkt nu in Londen GB. Maakt sieraden