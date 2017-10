Weersomstandigheden bemoeilijken het werk van brandweer  Minstens vier doden bij branden in Galicië

PONTEVEDRA. Zeker vier personen zijn afgelopen week om het leven gekomen bij branden op verschillende plaatsen in Galicië. De regio werd de hele week geteisterd door bosbranden, mogelijk wel honderden. Volgens de autoriteiten is er sprake van opzet en ze spreken zelfs van ‘terrorisme’.

De brandweer vond de lichamen van twee vrouwen op leeftijd in een uitgebrande wagen op een snelweg bij Nigrán. Ze zouden voor het vuur hebben willen vluchten, maar de verkeerde kant op zijn gereden. Het derde slachtoffer is een 78-jarige man uit Carbelleda de Avia (Ourense). Zijn lichaam werd gevonden in een schuur achter zijn huis. Vermoedelijk had de man geprobeerd zijn dieren te redden van de vlammenzee, toen hij zelf door het vuur werd gepakt. De vierde dode is ook een man, die ten val kwam en overleed terwijl hij probeerde het vuur in te dammen bij de parochie van San Andrés de Comesaña in Vigo.

Twee andere bewoners waren gedurende enkele uren vermist nadat zij hadden geweigerd hun huizen te verlaten. Rond vier uur ’s nachts werden deze personen in goede gezondheid gevonden door de brandweer.

Evacuaties

Maandagnacht kwamen de vlammen dichtbij Vigo, de dichtstbevolkte stad van Galicië. De gemeente riep inwoners in gebieden die het meest bedreigd werden door het vuur, op om hun huizen te verlaten en naar de binnenstad te komen, waar ze in een hotel konden overnachten.

Door de weersomstandigheden – harde wind en hoge temperaturen – en het feit dat de brandweer over minder personeel beschikt dan in de zomermaanden, hadden de hulpdiensten in Galicië grote moeite tegen het vuur te strijden. Op sommige plekken in de regio waren de branden waarschijnlijk aangestoken. ‘De brandstichters die dit op hun geweten hebben, zijn moordenaars’, zo zei regiovoorzitter Alberto Núñez Feijóo.

Bedreiging

In de loop van zondag breidde de brandpunten zich uit naar alle vier de provincies. De regioregering, die met het eindigen van de zomer juist 436 brandweermannen met een tijdelijk contract had ontslagen, besloot zich te concentreren op de drie punten waar de dreiging het grootst was voor de bevolking. In het zuiden van de provincie Pontevedra, een dichtbevolkt gebied, was de situatie het meest kritiek. Woningen in vijf gemeentes – Pazos de Borbén, As Neves, Salvaterra de Miño, Baiona en Gondomar – werden tegelijkertijd bedreigd.

Door de branden kwam de dichtbevolkte stad Vigo in de rook te staan. Snelwegen moesten worden afgesloten en woningen werden ontruimd. In de gemeente Gondomar moest de politie ruiten van verschillende huizen inslaan om oudere personen te kunnen redden. Door het afsluiten van de snelweg A-52 in de richting van Vigo ontstonden er lange files en in sommige gevallen ook paniek onder automobilisten, die vreesden niet meer weg te kunnen komen.

Aangestoken

Het regionale departement voor Bosgebieden is ervan overtuigd dat de branden zijn aangestoken. Het vuur in Pazos de Borbén ontstond in buurtgemeente Ponteareas in de nacht van zaterdag op zondag, toen de hulpdiensten niet op volle kracht konden werken, op vier nabijgelegen brandpunten langs de snelweg. Rond het middaguur was al 1.500 hectare verwoest en een paar uur later was dat 4000 hectare.

Schaal 2

In Galicië werden tussen vrijdag en zondag 146 branden geregistreerd, waarvan 28 in de nacht van zaterdag op zondag. Zestien branden werden gecategoriseerd in schaal 2. Dat wil zeggen dat deze branden een direct gevaar kunnen vormen voor de bevolking. De branden konden zich snel verspreiden door de harde wind die Ophelia, de orkaan die afgelopen weekend Europa naderde, met zich meebracht. ‘We doen er alles aan om het meest dierbare, namelijk mensenlevens, te redden’, aldus Ángeles Vázques, voorzitter van het regiodepartement Landelijke Omgeving, die bij één van de branden kwam kijken. Maandagochtend waren er nog altijd 57 branden actief.

Portugal

Voor de branden in Galicië werden afgelopen weekend 350 brigades, 220 brandweerwagens en een twintigtal blusvliegtuigen ingezet. Ook waren er 160 leden van de Militaire Eenheid voor Noodgevallen (UME) aanwezig. Het vuur van de afgelopen dagen heeft ook natuurparken als dat van O Xurés aangetast, op de grens met Portugal. Wat de situatie er nog complexer op maakt, is dat in het buurland Portugak ontstane branden zelfs de rivier Miño zijn ‘overgesprongen’ en zo Galicië bereikten. In Centraal- en Noord-Portugal vielen de afgelopen week al minstens tien doden door bosbranden. In totaal woedden er hier zo’n 500 branden, waarvan het grootste deel na het weekend was geblust. Dit jaar brandde er in Portugal al zo’n 150.000 hectare af.

Na een warme en droge periode, ging het maandagmiddag regenen in Galicië, waardoor de brandweer beter in staat was de vlammenzeeën onder controle te krijgen.

Sociale media

Op sociale media ontstond veel ophef toen inwoners van Galicië foto’s en video’s van de brandhaarden publiceerden. Ze hadden kritiek op de Spaanse regering en vroegen zich af waarom er wél vanuit het hele land hulpdiensten naar Catalonië werden gestuurd, maar niet naar Galicië. ‘Sorry dat we jullie storen, maar we staan hier in brand’, schreef één persoon.

Asturië

Overigens is Galicië niet de enige Spaanse regio die gebukt gaat onder branden. Ook in Asturië moesten mensen geëvacueerd worden vanwege de vlammen. Zo’n twintig inwoners van de plaatsen La Viliella en Larón moesten hun huizen verlaten. Zij werden ondergebracht in een school. Maandag waren er nog 31 bosbranden actief in de regio. (A/V)

(Bron: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/15/actualidad/1508071688_317077.html en http://www.lavanguardia.com/sucesos/20171016/432112738470/asturias-incendios-desalojos.html )