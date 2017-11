Waarom worden er nog honden in winkels verkocht?

MADRID. In Californië werd onlangs een wet aangenomen die het verbiedt om honden en katten in winkels te verkopen. Het internetplatform change.org heeft in Spanje in een week tijd meer dan 120.000 handtekeningen verzameld om een dergelijke wet in Spanje ook in te voeren. In 2014 zou deze wet al ingevoerd worden maar onder druk van de sector werd die afgezwakt en werden er alleen normen voor het goed behandelen van dieren opgesteld. Op Europees niveau zijn deze zaken ook niet geregeld.

Alleen in de deelstaat Madrid is het volgens de nieuwe wet op de bescherming van huisdieren niet meer toegestaan om dieren in de winkel te verkopen. Honden en katten mogen alleen door middel van een catalogus aan de potentiële klant worden getoond. In Cataluña en Galicia mogen dieren niet in de etalage worden gezet maar wel elders in de winkel in een kooi te koop worden aangeboden. Veel mensen vinden het schandalig dat de huisdieren in een kooi als een product worden tentoongesteld maar blijkbaar is er nog wel steeds een markt voor want anders zouden de winkels het niet meer doen. In 2014 was er een wet in de maak om de aanwezigheid van honden en katten in dierenwinkels te verbieden maar onder druk van de winkeliers en fokkers werd er uiteindelijk alleen een gidsje opgesteld met daarin wat normen over hoe de dieren behandeld zouden moeten worden. Spanje heeft enkele maanden geleden de Europese overeenkomst voor de bescherming van huisdieren ondertekend maar ook daar staat niets over de verkoop via winkels in vermeld.

In september werd in Californië een wet aangenomen die de aanwezigheid en verkoop van honden en katten in winkels verbiedt. Met deze wet wil men de illegale fokpraktijken in de staat uitbannen en mensen stimuleren om een huisdier uit een asiel te adopteren. “Ik vind het een moedig besluit, ik ga ervanuit dat de fokkers en winkeliers behoorlijke druk hebben uitgeoefend deze wet niet in te voeren. Aangezien politici in Spanje altijd graag iedereen content willen houden zie ik zo’n wet hier nog niet snel werkelijkheid worden” aldus Mati Cubillo, voorzitter van de vereniging van asiels in de deelstaat Madrid. “De wet die hier is doorgevoerd gaat wat dat betreft al tamelijk ver.” Een handtekeningenactie op het internetplatform Change.org leverde in een week tijd echter wel ruim 120.000 handtekeningen op dus de bevolking is wel van mening dat er iets gedaan moet worden. Volgens Mati Cubillo zou een verbod overigens niet heel veel gevolgen hebben voor Spaanse fokkers want 90% van de dieren die in de winkels verkocht worden komt uit Oost Europa. Maar er worden jaarlijks toch nog 61.524 honden bij het register van de Real Sociedad Canina ingeschreven. En dat terwijl er jaarlijks bijna 110.000 honden bij de asiels worden achtergelaten.

Er zijn geen officiële cijfers over de omzet van de handel in dieren in Spanje. Er zijn ongeveer 5.000 dierenwinkels en men schat dat 25 tot 30% van de omzet komt van de verkoop van dieren. Volgens Josep Arnas, voorzitter van de vereniging van ondernemers in huisdieren is het verbieden van de verkoop in de winkels niet de oplossing voor het feit dat dieren op straat worden gezet of het feit dat mensen zonder nadenken een huisdier aanschaffen. “Minder dan 5% van de dieren die bij het asiel worden ingeleverd komt van oorsprong uit een winkel. Daar worden immers rasdieren verkocht en die hebben ook allemaal een chip. Het zijn de dieren die zonder documentatie door particulieren, en via internet, worden verkocht die bij het asiel belanden.” Een zoektocht naar een hond op de site Mil Anuncios levert 114.000 resultaten op. Uit een onderzoek van het Ministerie van Landbouw en Milieu blijkt dat 85% van het aanbod van dieren op internet van particulieren komt en dat die dieren geen vaccinatiebewijzen en chip hebben.

