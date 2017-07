Verboden te plassen, te roken, zandkastelen te bouwen of muziek te maken Spaanse stranden intensiveren regels voor gebruik

MURCIA. De gemeente San Pedro del Pinatar in Murcia haalde deze week het nieuws, nadat werd besloten dat het voortaan verboden is om met een schep te spelen of te plassen in zee of op het strand. Maar dat is niet de enige regel langs de Spaanse kusten.

Ook in Muro (Mallorca), Lepe (Huelva) en Arteixo (A Coruña) mogen strandgangers niet plassen. De vraag is natuurlijk wel hoe dat in zee gecontroleerd wordt.

Op bijna alle stranden is het niet toegestaan om douchegel of zeep te gebruiken onder de douches langs het strand, de kranen om voeten te wassen en de zee. Ook mag er op het strand niet worden gekookt met behulp van gasflessen of een barbecue, met uitzondering van de nacht van San Juan (van 23 op 24 juni), dan mag het in veel gevallen wel. Daarnaast is de verkoop van frisdrank en bier door illegale verkopers verboden: zij kunnen hiervoor boetes opgelegd krijgen van driehonderd tot drieduizend euro.

Naast deze over het algemeen wel bekende regels gelden er echter nog een groot aantal regels voor strandgangers. In gemeenten als Estepona, Lloret de Mar, Castelldefels en Valencia is het bijvoorbeeld strafbaar als zwemmers ondanks een rode vlag – een waarschuwing voor gevaar- toch de zee in gaan. Ze kunnen hiervoor een boete tot wel drieduizend euro krijgen. In veel andere kustplaatsen in de regio Valencia loopt de boete op tot 1500 euro. Ook elders is het niet de bedoeling dat mensen bij een rode vlag de zee in gaan, maar ze riskeren niet overal een boete.

Plekje reserveren

Relatief nieuw is het verbod om in alle vroegte een plekje te reserveren door een handdoek, parasol of zitstoeltje op het strand te reserveren. Deze praktijken zijn onder meer verboden in Gandia, Benidorm en San Pedro del Pinatar. In Torrox in Málaga worden de parasols verwijderd en moeten strandgangers eerst een boete betalen van driehonderd euro, voordat ze hun spullen weer terugkrijgen.

In Valencia kunnen badgasten worden gevraagd om hun parasols weer in te klappen en weg te halen als geconstateerd wordt dat deze roest vertonen, omdat roest vervuilend is en ook kan zorgen voor verwondingen. In het geval van wind kan het ook zijn dat strandgangers wordt gevraagd om objecten die als gevaarlijk worden beschouwd, te verwijderen.

Roken

Langs de stranden van de regio Valencia is het niet de bedoeling dat strandgangers hun handdoeken uitslaan op minder dan zes meter afstand van de zeelijn. Langs de stranden van L’Escala aan de Costa Brava en Mogán op Gran Canaria is het verboden om te roken. Muziekinstallaties zijn alleen toegestaan tijdens lokale feesten en in sommige plaatsen is het zelfs verboden om kleine muziekboxen mee te nemen of zelf muziek te maken, dat is bijvoorbeeld zo in Gozón en Almuñecar (Granada). In Valencia is dat wel toegestaan, mits er niemand last van heeft in de directe omgeving.

In Tossa del Mar (Costa Brava) mogen strandgangers geen alcohol nuttigen en sinds 2009 is het ook verboden om op het strand vrijgezellenfeesten te organiseren.

Geen zandkastelen

Langs de stranden Villa de Arisco en Arona in Santa Cruz de Tenerife mogen geen zandkastelen of andere sculpturen worden gebouwd. Ook mogen strandgangers hier geen kuilen graven. De boetes hierop lopen uiteen van 600 tot 1500 euro. De gemeente is van mening dat zandkastelen niet passen bij het uiterlijk van het strand. In Cádiz mogen gebruikers niet zomaar overal balspelen beoefenen, maar alleen op de daarvoor aangewezen plekken. Ook in Benidorm en Chipiona zijn balspelen verboden. In Málaga zijn ze alleen toegestaan op grote stranden en op minstens zes meter afstand van andere strandgangers.

Naakt zonnen is niet overal toegestaan en in onder meer San Pedro del Pinatar helemaal verboden, zelfs op de meer afgelegen stranden. Dat voertuigen niet op het strand mogen worden geparkeerd, lijkt logisch, maar in sommige gemeenten geldt dat ook voor fietsen en zelfs kinderwagens, zoals in Gozón in Asturië. Huisdieren zijn doorgaans ook niet altijd welkom: ’s zomers enkel voor en na een bepaald tijdstip, hoewel steeds meer gemeenten in het land over speciale stranden voor honden beschikken.

