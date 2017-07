ALBIR /LA NUCIA: Sinds kort beschikt het Sportcomplex Ciutat Esportiva Camilo Cano in La Nucía over een preventie-unit voor hart- en vaatziekten, het eerste internationale project op dit gebied, met als doel het voorkomen van de plotselinge hartstilstand bij sporters, dat dikwijls de dood tot gevolg heeft. Jaarlijkse controle is daarom noodzakelijk om hartafwijkingen uit te sluiten en veilig te kunnen sporten. Deze controle bestaat uit een vragenlijst en een volledig elektrocardiogram, met de nieuwste medische technologie. Binnen 72 uur zal men een gedigitaliseerd medisch rapport ontvangen, hetzij via e-mail of een USB-kaart.

De preventie-unit voor hart- en vaatziekten in de sporthal van de gemeente La Nucia is een particulier innitiatief van de Nederlandse cardioloog Jeroen Braat, die in het voorjaar een Premium Prevention praktijk opende in Euro Clinica Albir. Deze Premium Prevention praktijk is de eerste praktijk in Spanje en misschien wel in heel Europa, waar cliënten worden onderzocht die geen klachten hebben en waar men zonder afspraak direct geholpen wordt.

‘Elk jaar telt Europa twee miljoen slachtoffers van hersenberoertes, de meest voorkomende en gevreesde complicatie van hartritmestoornissen. Aandoeningen die vaak al een tijd aanwezig zijn en prima behandeld hadden kunnen worden, mits tijdig ontdekt.

Vanaf de leeftijd van 40 jaar krijgt een op de vier mensen hartritmestoornissen, en we doen niets aan preventie’ zegt dokter Braat. ‘Een op de drie krijgt hoge bloeddruk, en we doen niets aan preventie’. Mensen die totaal geen klachten hadden en aan sport deden zitten ineens in een rolstoel of kunnen niet meer praten. Krijgt men klachten dan is het al te laat. Een beschadiging van de hersenen heeft altijd ingrijpende gevolgen.



Tijdens hartritmestoornissen, of ze nu gevoeld worden of niet, kunnen zich bloedstolsels vormen in het hart die meestal een hersenberoerte tot gevolg hebben. Een andere belangrijke oorzaak van hersenberoertes is een te hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Ook voor een te hoge bloeddruk geldt dat het vaak niet door mensen wordt opgemerkt waardoor ze niet op tijd een arts bezoeken en onnodig vaak slachtoffer worden van een beroerte. Zowel hypertensie als hartritmestoornissen, zijn hart- en vaatziekten die goed behandeld kunnen worden, mits ze tijdig worden geconstateerd door een arts.

Met een regelmatige controle van ECG en bloeddruk bij één van de Premium Prevention locaties kan het aantal herseninfarcten drastisch worden terug gedrongen. De beste behandeling van een hersenberoerte is het voorkomen van een hersenberoerte en dat kan middels een snelle professionele controle zonder voorafgaande afspraak Er wordt een elektrocardiogram gemaakt, de bloeddruk wordt gemeten en er moet een vragenlijst worden ingevuld. De totale kosten van deze controle bedragen slecht 39 euro inclusief een soort creditcard met een ingebouwde usb-stick waar alle informatie opstaat die verzameld zijn en die niet alleen door dokter Braat, maar door ziekenhuizen over de hele wereld uitgelezen kan worden.

Premium Prevention biedt iedereen een eenvoudige, snelle en betaalbare mogelijkheid zich preventief te laten onderzoeken op hart- en vaatziekten. Meer informatie: www.premiumprevention.com