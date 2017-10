Twee keer zoveel hotelreserveringen Volvo Ocean Race goed voor economie Alicante

ALICANTE. De Volvo Ocean Race is afgelopen weekend vertrokken vanuit Alicante. De zeilwedstrijd, die elke drie jaar gehouden wordt, heeft een positieve invloed op de lokale toeristische sector. Hotels doen goede zaken: er werden voor de huidige periode twee keer zoveel reserveringen gemaakt als gedurende een gemiddelde oktobermaand.

Verschillende vier- en vijfsterrenhotels, met kamers die tot 300 euro per nacht kosten, waren volgeboekt voor het weekend dat de race vanuit de havenstad vertrok. In oktober vorig jaar waren hotels gemiddeld voor 77 procent bezet; deze maand is dat 85 procent.

Bronnen verwachten dat hotels, winkels, eet- en drinkgelegenheden en evenementorganisaties die bij de race betrokken zijn, samen zo’n 60 miljoen euro zullen omzetten. Overigens geldt niet alleen voor hotels in Alicante-stad dat ze profiteren van de zeilwedstrijd: ook in bijvoorbeeld omheen liggende plaatsen als Santa Pola, La Vila en Benidorm werden rondom het vertrek van de race veel meer reserveringen gemaakt dan gewoonlijk.

Ook bij eerdere evenementen die in de stad werden georganiseerd, zoals de Davis Cup in 2004, deden ondernemers goede zaken, maar de Volvo Ocean Race spant de kroon. In het bijzonder hotels dicht bij de haven, waar de race vertrok, trekken veel bezoekers.

De organisatie verwacht in de periode van 11 tot 20 oktober honderdduizenden personen op het terrein waar het muzikale evenement Music Village wordt gehouden, in de haven van Alicante. Dat is ook de plek waar het maritiem museum en het Volvo Ocean Race museum zijn gevestigd.

Permanente zetel

De eerste keer dat de Volvo Ocean Race vanuit Alicante vertrok, was in 2008. Twee jaar later, in 2010, werd de stad benoemd tot permanente en centrale zetel van de organisatie. Eerder was dat de Engelse plaats Southampton. Tussen 2008 en 2010 droeg de Volvo Ocean Race 274 miljoen euro bij aan de regionale economie in Valencia en 47,6 miljoen in de rest van Spanje. Het zeilevenement zorgde in de regio voor de creatie van 4.833 fulltime banen. Dat blijkt uit gegevens van PricewaterhouseCoopers (PwC). Meer dan een miljoen personen hebben Alicante bezocht vanwege het vertrek van de Volvo Ocean Race in de stad in 2008, 2011 en 2014. Van de bezoekers was er één op de vier afkomstig uit het buitenland.

De sectoren die het meest profiteren van de economische impact die de race heeft op de stad Alicante, zijn de entertainment en dienstensector, gevolgd door de detailhandel, cultuur, sport en horeca. Volgens gegevens van het Nationale Instituut voor de Statistiek lag het aantal overnachtingen in hotels in Alicante in oktober 2014, toen de laatste editie vanuit Alicante vertrok, 18,5 procent hoger in vergelijking met 2013 en 15 procentpunt hoger dan in de maand september in hetzelfde jaar. Sindsdien is de gemiddelde hotelbezetting in de stad ook verbeterd door andere oorzaken, waaronder de betere verbindingen met het vliegveld. (A/V)

