Tussen januari en juli 5.800 personen gered Dit jaar twee keer zoveel bootvluchtelingen aangekomen in Spanje

MADRID. Tussen 1 januari en 1 juli van dit jaar werden er 5.800 vluchtelingen gered in Spaanse wateren. Dat is 140 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. De bijna zesduizend mannen, vrouwen en kinderen waren verspreid over 303 boten: twee keer zoveel dan de 152 boten die vorig jaar in deze periode werden geregistreerd.

Het overgrote deel, 97 procent, werd uit het water gevist ter hoogte van Almería en Tarifa. De situatie rondom de Straat van Gibraltar en de zee van Alborán levert veel problemen op voor de hulpdiensten ter plaatse, die grote moeite hebben om alle opvarenden onder meer medische hulp te bieden en een tijdelijke opvang te bieden, voordat er wordt besloten over waar zij terechtkomen. Dit kwam begin deze maand duidelijk aan het licht, toen op 7 juli 163 personen (onder wie vijftig kinderen en negen vrouwen) uit Marokko aankwamen in de haven van Barbate.

Volgens de politie heeft het toenemende aantal boten te maken met de verbeterde veiligheid en het toezicht aan de grenzen van Ceuta en Melilla. Illegale immigranten gaan als gevolg daarvan op zoek naar alternatieven om Europa te bereiken. De samenwerking tussen de Spaanse enclaves en het aangrenzende Marokko verloopt de laatste tijd goed. De Marokkaanse autoriteiten verlagen regelmatig het toezicht op de grenzen om diplomatieke druk uit te oefenen.

Hekwerk

In Melilla lukte het immigranten in de eerste zes maanden van dit jaar ‘slechts’ vijf keer om het hekwerk met succes over te klimmen. Vorig jaar was dat op 1 juli al 23 keer gebeurd. In totaal bereikten 134 vluchtelingen de autonome stad, terwijl dat er een jaar eerder 306 waren. Het actuele cijfer zou veel lager zijn geweest als de bestorming van 9 mei niet was gelukt. Toen lukte het 110 personen om over de grens te komen. Maatregelen die worden genomen om mensen af te schrikken en ervan te weerhouden een poging te doen om het hekwerk over te klimmen, zijn onder meer het plaatsen van scheermesjes en het optreden van de Marokkaanse politie.

Frontex

Samen met Italië (waar 26 procent méér bootvluchtelingen aankwamen in de afgelopen periode) is Spanje een uitzondering op Europees niveau. Uit recente gegevens van Frontex, het Europees bureau voor grenscontroles, blijkt dat er dit jaar 75 procent minder illegale grensovergangen werden geregistreerd dan een jaar eerder: 27.000 versus 84.000. Hierbij werd de maand juni overigens niet meegerekend.

Frontex laat weten dat drie van de vier migranten die Europa bereiken, via Italië komen. In het centrale Middellandse Zeegebied komen de meeste vluchtelingen uit Nigeria, Bangladesh en Ivoorkust. Griekenland, in het Oosten, ontving 9.000 vluchtelingen (90 procent minder). Hier betrof het voornamelijk Syriërs en Irakezen, die op de vlucht zijn voor IS of het regime van Bachar al Asad.

Balkanroute

Frontex constateerde ook een terugval – zonder exacte cijfers te geven – van het aantal immigranten dat Europa via de Balkan binnenkomt. Steeds minder mensen kiezen ervoor om via Turkije naar Bulgarije, Servië, Hongarije of Roemenië te gaan.

De lidstaten van de Verenigde Naties komen op 19 september samen om te praten over vluchtelingen en migranten. De Spaanse commissie van Vluchtelingenhulp (Cear) heeft van de Unie geëist dat ze veilige wegen creëren voor degenen die hulp of een nieuwe toekomst zoeken in Spanje en Europa. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3089587/0/pateras-espana-duplica-2017-migrantes/)