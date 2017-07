Tafelspelen weer helemaal hip 

ALICANTE. Ondanks de komst van allerlei digitale spelletjes is het traditionele tafelspel weer helemaal in de mode. Er zijn in de loop van de jaren ook allerlei nieuwe spelletjes ontwikkeld en vrienden en familie zitten weer regelmatig om de tafel. In Spanje wordt jaarlijks 90 miljoen euro uitgegeven aan bordspelen en puzzels. Een heel groot deel daarvan wordt in de provincie Alicante geproduceerd.

Spelletjes doen is altijd een geliefd tijdverdrijf van mensen geweest. Toen de digitale spelletjes in de mode kwamen merkte men dat in de speelgoedindustrie maar in de afgelopen tien jaar is de verkoop van bordspelen en puzzels weer toegenomen. Een trend die in heel Europa merkbaar is, jaarlijkse geven Europeanen 2,2 miljard uit aan deze spelen. Volgens Joaquim Dorca van de speelgoedfabriek Devir Iberia zijn veel spelen dusdanig gemoderniseerd dat ze weer aansluiten bij de realiteit van vandaag de dag. “We leven in een maatschappij waarin we voortdurend op de mobiele telefoon kijken en snel de concentratie verliezen. De nieuwe spelletjes duren niet langer dan een uur, hebben heel duidelijke spelregels en elke keer dat het gespeeld wordt kunnen er variaties aangebracht worden. De klant is veeleisender geworden en de producenten hebben daar hun product op afgestemd.” De moderne spelletjes zijn ook niet meer zo afhankelijk van het geluk van de dobbelsteen maar eisen van de deelnemer dat deze strategisch nadenkt en onderhandelt. Op deze manier blijft de optie om te winnen tot aan het einde open en dat maakt het spannend. Ook op het gebied van de verkoop is er iets veranderd, er zijn steeds meer speciale winkels waar de spelletjes gekocht kunnen worden maar waar ook ruimte is om andere spelers te ontmoeten en samen een spel te doen. De spellenwinkel Homelands in Elche organiseert in het weekend altijd spelletjestoernooien en die trekken veel jong publiek. De klanten waar spelletjesfabrikant Devir haar campagnes op richt zijn overigens wat ouder, vooral vrouwen tussen de 25 en 35 blijken fanatieke speelsters te zijn, via hen komen ook de kinderen met de spelen in aanraking.

Behalve dat er gesleuteld is aan de inhoud van de spelletjes zien ze er tegenwoordig ook anders uit. Een mooi en modern ontwerp dragen bij aan het spelplezier. Het ontwikkelen van het speelbord voor het zeer populaire spel Catan duurt zeker een jaar. “Sommige spelen zijn als een complex boek, het hele verhaal wordt via het bord, de spelkaarten en de pionnen uitgedrukt. Als iemand met een nieuw idee voor een spel komt worden behalve ontwerpers ook taalkundigen ingezet die de verhalen en handleiding zo interessant en duidelijk mogelijk opstellen. Als het spel dan klaar is wordt het getest door een geselecteerd publiek, daarna worden indien nodig aanpassingen gedaan en dan wordt het uiteindelijk op de markt gebracht. Het hele proces van begin tot eind kan soms wel vijf jaar duren.

Psychologe Elisa Huéscar, professor aan de Universidad Miguel Hernández is van mening dat zowel volwassenen als kinderen diverse vaardigheden kunnen aanleren van het samen doen van spelletjes. “Er zijn regels waar men zich aan moet houden, je moet nadenken voordat je iets doet, indien nodig conflicten oplossen en er is interactie met andere mensen. Allemaal belangrijke elementen die je ook in het dagelijks leven tegenkomt. Bovendien gaat het niet alleen om verbale communicatie, ook allerlei vormen van nonverbale communicatie worden door medespelers opgepikt.” Elisa is dan ook van mening dat ouders er goed aan doen met hun kinderen om tafel te gaan zitten om spelletjes te doen, het is niet alleen een leuk tijdverdrijf en zinnig voor het ontwikkelen van vaardigheden, samen spelletjes doen is ook goed voor de onderlinge band in de familie. Ouders en grootouders hebben meestal wel in hun jeugd spelletjes gedaan en hebben goede herinneringen aan die momenten, door met hun (klein)kinderen een spel te doen herleven ze die goede momenten.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/07/09/nueva-juegos-mesa/1915171.html