Spanje telt 91 gevangenen vanwege corruptiepraktijken

MADRID. In totaal 78 personen in Spanje zitten gevangen vanwege corruptiemisdrijven, en nog eens twaalf personen zitten op dit moment preventief vast voor dit soort misdrijven, volgens het rapport over corruptieprocedures van de Algemene Raad van de Rechtsbank (CGPJ).

Het gaat om misdrijven gepleegd door ambtenaren, bestuurders en politici in de uitoefening van hun functie, zowel op het gebied van administratieve corruptie als politieke corruptie.

Uit de gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat in 42 gevallen de belangrijkste misdrijf verduistering is en in 21 gevallen omkoping. Ook blijkt dat Spaanse rechters in het tweede kwartaal van 2017 een totaal van 30 gerechtelijke procedures in verband met corruptie hebben afgesloten, naar aanleiding waarvan tegen 118 personen een proces werd geopend.

Per autonome gemeenschap waren de regio’s waar de meeste gerechtelijke procedures werden geopend voor corruptiemisdrijven Andalusië (met 11 procedures) en de Balearen (5 procedures), terwijl in Castilla-La Mancha, Castillië en León, Murcia, Navarra, Baskenland en La Rioja is geen procedures zijn geopend in deze periode.

Bijna 70 procent veroordeeld

Ook hebben de rechters in het land tussen 1 april en 30 juni 43 vonnissen afgegeven in corruptiezaken, waarvan het in dertig gevallen tot een veroordeling kwam, 69,8 procent van het totaal.

Uit de gegevens over het derde kwartaal blijkt dat zestig personen werden veroordeeld in verband met corruptie. Het gaat daarbij met name om delicten als verduistering, administratieve wantoestanden en ambtsmisbruik bij stedelijke ontwikkeling.

De autonome gemeenschappen waar door rechters de meeste veroordelingen werden uitgevaardigd vanwege corruptiepraktijken waren Andalusië en de Balearen met ieder vijf, en Galicië met vier, terwijl in Aragon, Cantabrië, Murcia, Navarra en La Rioja geen enkele veroordeling plaatsvond in verband met corruptie bij overheidsmedewerkers. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/politica/90-politicos-funcionarios-prision-espana-delitos-corrupcion.html)

Fotobijschrift: De Nationale Audiëntie in Madrid.