Spaanse bevolking daalt komende vijftien jaar met half miljoen In 2066 is één op drie Spanjaarden ouder dan 64

MADRID. Een land met minder inwoners, die bovendien ook nog eens ouder en eenzamer dan ooit zullen zijn. Dat beeld wordt geschetst door het Nationale Instituut voor de Statistieken (INE) ten aanzien van de Spaanse bevolking over 15 en over 50 jaar.

INE baseerde zich op de actuele trend op het gebied van vruchtbaarheid, sterfte en migratie om in te schatten hoe het Spanje van de toekomst er uitziet. De conclusie is dat Spanje de komende vijftien jaar 552.345 inwoners zal verliezen. Dat betekent dat het land in 2031 nog 45,9 miljoen inwoners telt: 1,2 procent minder dan nu. Over een halve eeuw is de bevolking met vijf miljoen personen afgenomen tot 41.068.643 miljoen inwoners, bijna net zoveel als in het decennium voorafgaand aan de migratiegolf in de eerste jaren van deze eeuw.

Uit gegevens van het INE blijkt dat de Spaanse bevolking in 2016 nog licht is toegenomen, vanwege de griepgolf die dat jaar minder sterk was en waardoor er dus minder mensen zijn overleden. Maar vanaf het jaar 2017 tot aan 2065 zal de bevolking volgens het instituut alleen maar afnemen.

Geboortes

De komende jaren blijft het aantal geboortes teruglopen. Daarmee wordt de tendens gevolgd die al in 2009 werd ingezet. Het INE schat dat er tussen 2016 en 2031 zo’n 5,3 miljoen kinderen geboren zullen worden, 22 procent minder dan in de voorgaande vijftien jaar.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen ligt nu op 31,9 jaar en dat zou aan het einde van de periode 33 jaar zijn. De terugval van het aantal geboortes zal vooral te maken hebben met de vermindering van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd: dat aantal daalt met 1,8 miljoen in de komende vijftien jaar en met 3,5 miljoen in de komende vijftig jaar.

De afname van de bevolking zal vooral te maken hebben met de progressieve stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van de vergrijzing en de afname van geboortes, ‘een fenomeen dat vooral merkbaar wordt vanaf het jaar 2040’, aldus een woordvoerder van INE.

Evolutie

‘Het is logisch dat de bevolking afneemt, dat gebeurt al jaren en is niet gek. Soms schrikken mensen daarvan, maar het is een normale evolutie. In Duitsland gebeurt het al twintig of dertig jaar’, aldus socioloog Teresa Castro, gespecialiseerd op het gebied van bevolking en familiestructuren. ‘De vruchtbaarheid blijft stabiel, maar het aantal geboortes neemt af omdat er minder vrouwen in vruchtbare leeftijd zijn. Het aantal sterfgevallen neemt toe en als de economie niet verbetert, komt er ook geen migratiegolf naar Spanje.’

Ouderen

De schrijvers van het rapport maken zich zorgen over de ‘intensiteit van de vergrijzing van de inwoners van Spanje’. Van de leeftijdsgroep 30-49 jaar zal er in 2031 28,5 procent minder zijn en in 2066 40,1 procent minder. Dit terwijl het aantal 70-plussers alleen maar zal groeien. Binnen vijftien jaar wonen er meer dan 11,7 miljoen mensen van 64 jaar of ouder in Spanje, drie miljoen meer dan nu. Het aantal personen ouder dan 100 jaar zal toenemen van het huidige 16.460 naar 22.104 in 2066.

Aan de andere kant zal de gemiddelde levensverwachting de komende vijftien jaar toenemen tot 83,2 jaar voor mannen en 87,7 jaar voor vrouwen: respectievelijk 3,3 en 2,3 jaar ouder dan op dit moment. Over vijftig jaar worden vrouwen volgens het INE gemiddeld 91,6 jaar oud en mannen 88,5 jaar.

Huishoudens

Het instituut publiceerde ook de verwachtingen ten aanzien van de evolutie van huishoudens in Spanje. Ondanks de afname van de bevolking zal het aantal huishoudens in Spanje de komende vijftien jaar met meer dan 900.000 toenemen tot aan 19.281.354. Gemiddeld zullen er 2,35 personen per huishouden samenleven in 2031.

Eenpersoonswoningen groeien in die periode met bijna 20 procent, terwijl het aantal huishoudens dat bestaat uit vijf of meer personen zal afnemen met 24,8 procent. Huishoudens die bestaan uit twee personen, waar er verreweg de meeste van zijn in Spanje, nemen toe met ruim 10 procent.

Demografen verzekeren dat Spanje, ondanks het krimpende aantal personen per huishouden, nog ver weg is van het gemiddelde van 1,7 personen per huishouden in verschillende Duitse regio’s. De toename van het aantal tweepersoonshuishoudens zou te verklaren zijn door toenemende levensverwachting.

Migratie

Behalve van de vruchtbaarheid en sterfgevallen, hangt de bevolking van een land ook af van migratiestromen. Volgens het INE kwamen er in 2016 343.614 inwoners bij, terwijl er 330.675 naar het buitenland vertrokken. Dat betekent dat er na zes jaar weer een positief migratiecijfer kan worden geregistreerd. De verwachting is dat tot 2020 een positief immigratiecijfer van 115.000 migranten wordt geregistreerd. Over vijftig jaar zou dat saldo op 3,1 miljoen personen staan.

De statistieken over de bevolkingsaantallen worden onder meer gebruikt om de houdbaarheid van het pensioensysteem te analyseren. Op dit moment staat dat systeem al flink onder druk. ‘Het wordt problematisch als er meer gepensioneerden zijn dan werkende inwoners’, aldus Teresa Castro. (A/V)

