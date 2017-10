Situatie in Catalonië zorgt voor hogere hotelbezetting Toeristen kiezen voor Costa Blanca in plaats van Catalaanse kust

BENIDORM. De situatie in Catalonië heeft ervoor gezorgd dat hotelbezetting aan de Costa Blanca tijdens het lange weekend deze week, extra hoog zal zijn. De overkoepelende hotelorganisatie Hosbec bevestigt dat.

Toni Mayor, voorzitter van Hosbec, stelt dat er de afgelopen dagen sprake is van een ware ‘golf aan last minute reserveringen’ om het lange weekend dat aanstaande donderdag begint vanwege 12 oktober, de ‘Día de la Hispanidad’, aan de Costa Blanca door te brengen. Volgens hem is dat ongekend en hij is dan ook van mening dat dit een direct gevolg zou kunnen zijn van ‘de spanning die er in Catalonië is geweest de afgelopen dagen wat zijn sporen nalaat in de toeristische sector in dit gebied’.

‘We weten het nog niet precies, maar daar ziet het wel naar uit’, aldus Mayor. Hij denkt dat de hotelbezetting komend weekend met 2 tot 3 procent zal stijgen ten opzichte van andere jaren. Hierbij moet overigens ook worden opgemerkt dat er goed weer wordt verwacht. Mayor wijst erop dat sommige hotels deze maand bijna een volledige bezetting hebben. ‘Oktober is altijd een goede maand voor dit gebied, vorig jaar haalden we de 90 procent en dit jaar waarschijnlijk zelfs de 95 procent en dat zou deels kunnen komen doordat een groot aantal toeristen besluit om naar de Costa Blanca te komen en niet naar de Catalaanse kusten.’

De positieve cijfers van deze maand komen bij de toch al positieve cijfers van de rest van het jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar ontving de Costa Blanca in totaal vijf miljoen buitenlandse toeristen die goed waren voor een omzet van maar liefst 4 miljard euro, een groei van 15 procent ten opzichte van 2016. Dat betekent dat 2017 het beste jaar is in de geschiedenis van het toerisme aan de Costa Blanca.

In de maand september bedroeg de hotelbezetting langs de kusten van de regio Valencia 84,4 procent, iets hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Imserso

Ook hebben hotels in Alicante baat bij het feit dat er weinig interesse is voor de Catalaanse bestemmingen van Imserso, het vakantieprogramma voor senioren van de centrale overheid. Volgens Hosbec hebben de Costa Blanca en Gandía al hun 180.000 pakketten voor dit winterseizoen al verkocht. Benidorm, Calp, Denia en Torrevieja zitten vol, mede door de kwestie Catalonië.

Intussen hebben de Catalaanse bestemmingen die traditioneel makkelijk vol raken nog steeds duizenden zitplaatsen te verkopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Salou, El Maresme, Lloret de Mar en de kust van Gerona. Catalonië heeft 120.000 Imserso-pakketten voor dit jaar, maar op dit moment ligt de verkoop stil en wordt er gekozen voor andere bestemmingen.

Banco de Sabadell

Ook op andere manieren ‘profiteert’ de provincie Alicante van de situatie in Catalonië. Zo kondigde de Catalaanse bank Banco Sabadell aan dat het hoofdkantoor naar Alicante verhuist in verband met het onafhankelijkheidsproces. Dat werd afgelopen week bekend. (A/V)

