Schrijvers en artiesten spreken zich uit tegen referendum Meerderheid Catalanen niet voor onafhankelijkheid

BARCELONA. De meeste Catalanen zijn geen voorstander van een onafhankelijke Catalaanse staat. Dat blijkt uit een enquête van het Centrum voor Opiniepeilingen van de Catalaanse Regering, oftewel het Catalaanse Bureau voor de Statistiek. Van de ondervraagden gaf 49,4 procent deze maand aan tegen te zijn en 41,1 procent zei voorstander te zijn.

Daarmee is de steun in Catalonië voor een onafhankelijke staat gedaald tot het niveau van 2012, toen de Catalaanse regering het onafhankelijkheidsproces in gang zette. De regionale regering wil de Catalanen op 1 oktober door middel van een referendum laten kiezen of zij wel of geen onafhankelijk Catalonië willen. Indien het referendum wordt gehouden, zou volgens de peilingen 67,5 procent van de inwoners van de regio naar de stembus gaan. Met name ja-stemmers geven aan te gaan stemmen, want van de groep die zegt dat te zullen doen, is ruim twee derde voorstander en ruim een derde tegenstander.

Uit de enquête blijkt ook dat de populariteit van de partijen Junst pel Sí en CUP, beide voorstander van onafhankelijkheid, afneemt. Zij zouden allebei stemmen verliezen in het regioparlement als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

Tegenstand

Veel Spaanse intellectuelen, schrijvers en artiesten zijn tegen een onafhankelijk Catalonië. Zij zijn van mening dat het proces niet verloopt volgens de beginselen van een rechtsstaat. Onder hen zijn Eduardo Mendoza, winnaar van de literaire Cervantes-prijs, en Juan Marsé die die prijs eveneens won. Ook de grootste Catalaanse zanger allertijden, Joan Manuel Serrat, is tegen. Mendoza noemt het proces ‘ontspoord’, Marsé stelt dat het in strijd is met de Rechtsstaat, en Serrat zegt: ‘Ik zou niet gaan stemmen bij verkiezingen waar de meeste burgers het niet mee eens zijn en dat niet bindend is’. Joan Botella, hoogleraar Politieke Wetenschappen en Rechten stelt dat het referendum in strijd is met alle nationale en internationale wetten.

Mendoza: ‘Het zal doorgaans omdat ze hebben gezegd dat het doorgang moet vinden. Maar het is een ontspoord proces. De trein gaat maar door, buiten het spoor. Hij wijst op de gevolgen van dit proces: ‘De buitengewone kosten. Het is onmogelijk om alle zaken die niet gedaan zijn vanwege dit probleem, te berekenen.’

Andere tegenstanders zijn uitgever Jordi Herralde, acteur en regisseur Mario Gas, schrijver Valentí Puig, filmmaakster Isabel Coixet en ontwerper Javier Mariscal.

Belastingdienst

Afgelopen week werd bekend dat de Spaanse Belastingdienst in juni ontdekte dat een bedrag van 6.150 euro aan publiek geld, mogelijk was gebruikt in de bekostiging van het onafhankelijkheidsproces. Dit leidde tot de beslissing om alle uitgaven van de Catalaanse regering onder de loep te nemen. De Spaanse regering heeft gewaarschuwd dat er geen publiek geld gebruikt mag worden ten behoeve van het proces. Volgens de Catalaanse regering is dat niet het geval, zij kreeg 24 uur om uitleg te geven. Volgens een verklaring is het bedrag gebruikt voor het onderhoud van software. (A/V)

