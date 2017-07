Ruim twee derde jongeren tussen 14 en 18 drinkt alcohol Ouders en experts vragen om maatregelen alcoholgebruik minderjarigen

MADRID. Ruim 68 procent van de jongeren tussen de 14 en 18 jaar zegt in de afgelopen dertig dagen alcohol te hebben genuttigd. Dat blijkt uit gegevens van het Nationale Drugsplan 2015. De Vereniging voor Hulp bij Drugsverslaving (FAD) heeft samen met gezinnen en verantwoordelijken uit de educatieve sector een serie maatregelen gepresenteerd om de consumptie van alcoholische dranken onder minderjarigen terug te dringen.

Eén van die maatregelen is het verhogen van de prijs voor alcohol, in de hoop dat drank dan minder aantrekkelijk wordt voor jongeren. Uit het Nationale Drugsplan blijkt dat jongeren gemiddeld voor het eerst alcohol nuttigen als zij 13,8 jaar oud zijn. De alcoholconsumptie in het weekend is de afgelopen periode toegenomen van 14 naar 37 procent. Om te vermijden dat die cijfers in de komende periode nog harder groeien, stelt de FAD voor om strenger te controleren op winkels de alcohol verkopen aan minderjarigen en geldboetes uit te delen aan verkopers die zich niet aan de regels houden.

‘Gefaald’

Leticia Cardenal en Pedro José Caballero, voorzitters van de ouderverenigingen CEAPA en CONCAPA, zeggen zich schuldig te voelen over de situatie. ‘We hebben gefaald als volwassenen en zijn schuldig aan de gezondheidsschade die onze jongeren hebben opgelopen. Verandering is hard nodig. Wij er ons niet bewust van geweest dat het een sociale domper van ons allemaal is, en in het bijzonder van de ouders, die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt’, aldus Caballero.

Wetgeving

De FAD voegt hieraan toe dat het belangrijk is om te controleren op drankgebruik in het openbaar. De vereniging pleit voor een landelijke ‘alcoholwet’ die geldt in alle steden en dorpen. ‘We moeten samenwerken met sociale diensten en de lokale politie op plekken waar jongeren samenkomen om te drinken. De samenleving moet zich bovendien bewust worden van de schoonmaakwerkzaamheden en kosten die komen kijken bij een botellón’. Een botellón is een feest in de openlucht waarbij jongeren samenkomen om te drinken. Met name in de zomermaanden vinden overal in het land op grote schaal ‘botellones’ plaats.

‘Bepalende rol’

Experts Celia Prat, Maite Cortes en Lola Capdepón onderstrepen het belang van het niet criminaliseren van jongeren die alcohol drinken. Zij roepen op om de krachten te bundelen en jongeren ervan te weerhouden om op jonge leeftijd te beginnen met alcohol. ‘De puberteit is een periode van ontwikkeling waarin een identiteit wordt gevormd. Alcohol kan daar een bepalende rol bij spelen’, aldus één van de kenners.

De FAD roept de Verenigingen voor Moeders en Vaders (AMPAS) op middelbare scholen op om samen te werken met de publieke instellingen om onder meer alternatieve en verantwoorde activiteiten voor jongeren te organiseren, waarbij alcohol geen rol hoeft te spelen. (A/V)

(Bron: https://politica.elpais.com/politica/2017/07/11/actualidad/1499772215_784023.html