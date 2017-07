Resten Dalí opgegraven voor vaderschapstest

FIGUERAS. De resten van kunstenaar Salvador Dalí zijn afgelopen week opgegraven in zijn museum in de Catalaanse stad Figueras, waar Dalí begraven lag. Door het opgraven van de resten moet worden nagegaan of een 61-jarige Catalaanse vrouw zijn dochter is, zoals zij zelf beweert.

Burgemeester Marta Felip van Figueras, die tijdens de hele operatie aanwezig was, maakte na de opgraving bekend dat de resten zich in goede staat bevinden voor een DNA-onderzoek. Felip wees er tevens op dat de advocaat van de Stichting Gala-Dalí, verantwoordelijk voor het erfgoed dat Dalí en zijn muze Gala achterlieten en het beheer van de aan de musea gerelateerd aan Dalí, heeft gevraagd om de resten na de afronding van het DNA-onderzoek terug te brengen naar Figueras. Voor de reconstructie van het museum. Het onderzoek vindt plaats in Madrid.

María Pilar Abel Martínez is ervan overtuigd dat Dalí haar biologische vader is. Abel Martínez kwam op 1 februari 1956 ter wereld. Op dat moment was de wereldberoemde schilder al getrouwd met Elena Ivanovna Diakonova, die beter bekend is als ‘Gala’. Sinds 2007 probeert Abel het voor elkaar te krijgen om het graf te openen, omdat er geen andere documenten zijn die kunnen bewijzen dat zij inderdaad de dochter is van Dalí. In 2015 diende ze bij de rechter een verzoek voor een DNA-onderzoek in. Recentelijk werd door de rechter beslist dat de resten inderdaad mochten worden opgegraven.

Discreet

De Stichting Gala-Salvador Dalí heeft er afgelopen week alles aan gedaan om de operatie zo discreet mogelijk te doen verlopen. Zo werd er onder de kristallen koepel, waaronder zich het graf van Dalí bevindt, een speciale tent geplaatst, om het onmogelijk te maken om vanuit de lucht naar binnen te kijken of foto’s te maken met bijvoorbeeld een drone. De opgraving vond bovendien ’s avonds plaats op het moment dat het museum reeds gesloten was voor bezoekers.

De resten zijn na de opgraving overgebracht naar het Nationale Instituut voor Toxicologie in Madrid, waar de uitslag wordt vergeleken met de uitslag van de speekseltest die Pilar Abel op 11 juni dit jaar heeft gedaan. Het kan enkele weken duren voordat de uitslag bekend is, hoewel de zaak pas op 18 september weer aan de orde zal zijn in de rechtbank.

Impotent

Kenners van Dalí en zijn leven twijfelen of hij inderdaad een dochter heeft. Volgens sommigen was Dalí impotent, anderen denken dat hij in werkelijkheid homoseksueel was en weer anderen stellen dat hij niet in staat was tot seksueel contact. Zeker is dat de kunstenaar nooit interesse heeft getoond om nageslacht achter te laten op deze wereld. ‘Het interesseert mij niet dat er mensen zijn die mijn achternaam dragen. Ik wil dat alle met mij eindigt’, zei hij.

Dalí overleed in 1989 in Figueres. Mocht Abel inderdaad zijn dochter blijken te zijn, dan heeft zij recht op een kwart van de erfenis die Dalí naliet en mag zij bovendien de naam Dalí dragen.

Vaderschap na weigeren DNA-test

Het Hooggerechtshof heeft afgelopen week besloten een man het vaderschap van een minderjarige toe te wijzen, zonder dat uit een DNA-test was gebleken dat deze man inderdaad de vader was. De man had geweigerd deel te nemen aan een dna-test en de rechter oordeelde dat hij hiermee zijn verantwoordelijkheid uit de weg is gegaan. De man had geen logische verklaring voor zijn weigering. Het gaat om een meisje dat in december 1998 werd geboren. Diverse getuigen verklaarden dat de man en de moeder van het meisje seksueel contact hadden in de tijd voorafgaand aan de geboorte. Het Hooggerechtshof stelt dat dit weliswaar niet bewijst dat de man ook de vader is, maar oordeelde dat dit gegeven in combinatie met zijn weigering om aan een vaderschapstest mee te doen, wel voldoende bewijs is. Eerder wees de provincierechtbank de eis van de vrouw dat de man als biologische vader zou worden aangewezen, af. Met de beslissing van het Hooggerechtshof is dat vonnis automatisch geannuleerd.

Volgens de Spaanse wet hebben kinderen het recht om na te gaan wie hun vader is, mochten zij dat willen. Kinderen mogen gedurende hun hele leven aankloppen bij de rechtbank, opdat een rechter beslist welke acties er ondernomen mogen worden om dit te kunnen bepalen. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3096113/0/paternidad-hombre-nego-prueba-adn/#xtor=AD-15&xts=467263 en http://www.elmundo.es/cataluna/2017/07/20/5970d1ff268e3e11108b477d.html)