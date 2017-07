‘Rampzalig jaar’ Aantal verdrinkingen stijgt onrustbarend aan Costa Blanca

REDACTIE. Een echtpaar uit Alguazas in de provincie Murcia kwam vorige week om het leven door verdrinking bij het strand van Tossals op het grondgebied van Guardamar del Segura. De 48-jarige man en zijn 39-jarige echtgenote waren hier op vakantie in gezelschap van hun kinderen, twee meisjes van respectievelijk 11 en 16 jaar oud en een eveneens minderjarig neefje. De kinderen werden opgevangen door de sociale dienst van Guardamar en kregen psychologische hulp.

Het drama vond plaats rond 10 uur in de ochtend bij een strand aan de oever van de rivier Segura waar geen bewaking of reddingsploeg aanwezig is, op een ogenblik dat op de bewaakte stranden de rode vlag uithing om in zee gaan te verbieden.

De ter plaatse geroepen medische staf van Samu kon alleen maar de dood vaststellen die volgens de arts al enkele uren daarvoor was ingetreden.

De familie verbleef op de camping Marjal. Op de webpagina van Guardamar wordt dit strand beschreven als ‘een maagdelijk strand van 1,6 kilometer lang ten noorden van de monding van de rivier Segura, grenzend aan het grondgebied van Elche, met mooie duinen waar het nudisme toegelaten is’. Het aantal verdrinkingsdoden op openbare plaatsen in Spanje is dit jaar gestegen en op 15 juli noteerde men reeds 246 gevallen volgens gegevens van de Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFSS). Men wees er op dat dit nu reeds het rampzaligste jaar is van de laatste dertig jaar. Men noteerde al 9 gevallen van verdrinkingsdood meer dan in 2016 en 79 meer dan in 2015. De verantwoordelijke voor de statistieken, Jessica Pino Espinosa, bevestigde dat in de eerste helft van juli reeds 36 mensen het leven verloren door verdrinking op openbare plaatsen. Volgens deze statistieken zijn de slachtoffers van dit soort overlijdens mannen (81 %), van Spaanse nationaliteit (75 %), ouder dan 35 jaar (70 %) en gebeurt de verdrinking bij een strand zonder bewaking (91 %), tussen 10 en 20 uur (68 %).

Geografisch gezien vonden deze verdrinkingen dit jaar het meest plaats in Andalucía, met 45 slachtoffers, gevolgd door de Canarische Eilanden en Galicia met ieder 38 en de Comunidad Valenciana met 31 verdrinkingen.

Alicante op eerste plaats

Maar wat provincies betreft staat Alicante op de weinig benijdenswaardige eerste plaats. In de provincie overleden tot 15 juli 19 personen ten gevolge van verdrinking, maar dat cijfer steeg ondertussen tot 23 door sterfgevallen zoals hierboven vermeld in Guardamar, maar ook in Torrevieja en Jávea.

Op de populairste stranden is bewaking aanwezig, maar of die afdoende is, is zeer de vraag. Die vraag werd gesteld aan enkele wethouders voor Stranden. Op weinig bezochte stranden blijkt die bewaking afdoende, maar op drukke stranden en op de ‘spitsuren’ is het onmogelijk om door de grote massa in zee op te merken wanneer iemand in nood verkeert, vooral op de stranden van Benidorm, Calp en Torrevieja.

Verdrinken vindt vrijwel altijd plaats in water, hoewel men in principe in iedere vloeistof kan verdrinken. 90% van de verdrinkingen vindt plaats in zoet water, en 10% in zee. Hoewel het een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij (kleine) kinderen is, geldt het ook als een van de meest vermijdbare doodsoorzaken. Twee van de drie slachtoffers is mannelijk. De midden- en lagere inkomenslanden nemen gezamenlijk 96% van alle verdrinkingen voor hun rekening.

Hoewel de meeste mensen kunnen zwemmen, komt verdrinking dus toch relatief vrij veel voor. Er zijn meestal meer oorzaken aan te wijzen bij een verdrinking: niet kunnen zwemmen, dronkenschap, oververmoeidheid, zwemmerskramp, onderkoeling, giftige zeedieren, decompressieziekte, weggevoerd of onder water gesleept worden door (getijde)stromingen.

Men kan ook attent zijn en kijken of andere mensen in het water eventueel hulp nodig hebben, want de bewaker kan niet alles zien, zeker niet als het druk is in zee.

Reflexen

Het is een misvatting dat alle verdrinkende slachtoffers om hulp schreeuwen en spartelen; vaak doen ze dit niet. Vlak voor de onderdompeling zelf treedt een aantal reflexen op waarbij het lichaam een laatste poging onderneemt om lucht te bekomen. Het slachtoffer trappelt (ongericht) met de armen en benen, kantelt het hoofd achterover en probeert naar lucht te happen. Het slachtoffer lijkt te watertrappelen of te zwemmen maar komt niet vooruit. De ogen staan vaak glazig en de gezichtsuitdrukking is angstig. Omdat een en ander reflexmatig gebeurt en de mond te dicht bij het water is, kan het slachtoffer niet (meer) schreeuwen. Badmeesters en strandwachten worden getraind dit gedrag te herkennen, maar voor de onervaren zwemmer komt dit bedrieglijk over als normaal gedrag; het slachtoffer lijkt te watertrappelen. Iemand kan dus verdrinken terwijl de zwemmers om hem heen niets in de gaten hebben.

Bovengenoemd gedrag is een aanwijzing dat de persoon binnen een minuut zal verdrinken en een signaal voor badmeesters, strandwachten en reddingswerkers om onmiddellijk in actie te komen. In deze fase is het volstrekt ondenkbaar dat het slachtoffer op eigen kracht uit het water komt, hij moet (snel) gered worden.

Wanneer het slachtoffer niet gered wordt zal de onderdompeling volgen, waarbij de adem wordt ingehouden (duikreflex). Uiteindelijk hapt een mens zelfs onder water reflexmatig naar adem, hierdoor lopen vaak de longen vol water. Het water in de longen wordt opgenomen in de bloedbaan, en het watervolume in het bloed neemt toe. De bloedcellen kunnen hier niet tegen en vallen uiteen waarbij het giftige kalium vrijkomt. Omdat het hart dat extra water op den duur niet meer kan rondpompen en door de kalium ontregeld raakt treedt er uiteindelijk een hartstilstand op. In ieder geval zullen de hersenen na verloop van tijd geen zuurstof meer aangeleverd krijgen, waardoor de (hersen)dood intreedt.

Bij zout water wordt er bloed naar de longen getrokken. Tot twee uur na de verdrinking is er nog kans om de essentiële levensfuncties weer op gang te krijgen. Bij zoet water komt het water sneller in de bloedbaan terecht.

In ieder geval moet de balans van dit jaar een waarschuwing zijn voor iedereen om alle voorzichtigheid in acht te nemen als men in zee gaat en dit wel te doen op bewaakte stranden waar ook een reddingspost met medisch personeel aanwezig is.

