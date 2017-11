Puigdemont aangeklaagd door OM Onzekerheid heerst in Catalonië na overname door Madrid

BARCELONA. In Catalonië nam afgelopen week opnieuw de spanning toe, nadat het Catalaanse parlement tijdens een geheime stemming voor de afscheiding van de regio stemde en in Madrid door de Senaat groen licht werd gegeven voor de activering van artikel 155. Confrontaties bleven uit, maar in de regio heerst onzekerheid over de nabije toekomst.

Het hing al weken in de lucht en afgelopen vrijdag was het historische moment daar: tijdens een geheime stemming, om zo te voorkomen dat er juridische maatregelen genomen zouden kunnen worden, en in afwezigheid van de partijen die tegen de afscheiding van Catalonië zijn, stemde het Catalaanse parlement voor onafhankelijkheid met 70 stemmen voor, 2 blanco stemmen en 54 afwezige politici.

De onafhankelijkheid van Catalonië heeft precies 55 minuten geduurd en kwam ten einde op het moment dat in Madrid werd besloten dat de regering in de regio gaan ingrijpen door de activering van artikel 155. De eerste maatregel afgelopen zaterdag was het ontslag van regiopresident Carles Puigdemont en al zijn ministers. Ook zijn er regionale verkiezingen uitgeschreven voor 21 december.

Vrijdagavond werd er nog uitbundig feest gevierd door de Catalanen die de onafhankelijkheid steunen. Zij kwamen bijeen op het Plaça Sant Jaume in de stad, voor de hoofdzetel van de Catalaanse regioregering. Zaterdag was er van de politieke ontwikkelingen weinig te merken in de stad. Zondag vond een grote demonstratie plaats van de tegenstanders van de afscheiding. Volgens cijfers van de politie namen hier zo’n 300.000 personen aan mee, de organisatie spreekt van meer dan een miljoen mensen. Net als tijdens eerdere demonstraties, bleef het ook deze keer rustig in de stad en bleef geweld uit.

Afgelopen maandag gingen de Catalanen weer gewoon aan het werk en bleven verdere demonstraties uit. Ambtenaren die tot voor het weekend voor de Catalaanse overheid werkten, werken nu officieel voor Madrid. Premier Rajoy heeft laten weten dat deze ambtenaren orders zullen moeten opvolgen en ontslagen kunnen worden, indien ze dat niet doen. De nummers 2 en 3 van de verschillende ministeries zijn nu de hoogsten in rang en hebben de opdracht gekregen om hun werkzaamheden gewoon voort te zetten. Zij worden voortaan aangestuurd vanuit Madrid. Afgelopen maandag arriveerde een kleine delegatie vanuit Madrid in Barcelona om de boel aan te sturen, maar in principe zullen de leden van het Spaanse kabinet niet afreizen naar Catalonië in verband met hun nieuwe taken.

Maandag werd ook bekend dat de Catalaanse ex-president Puigdemont door het Spaanse OM is aangeklaagd vanwege rebellie, opruiing en misbruik van publieke fondsen. Ook zijn ministers werden aangeklaagd. Hen hangt een gevangenisstraf van 15 tot 25 jaar boven het hoofd in het geval van rebellie zonder gebruik van geweld. Op rebellie met geweld staat een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar in Spanje.

Minder voorstanders

Uit een peiling van de Spaanse krant El Mundo blijkt dat op dit moment 33,5 procent van de Catalanen voorstander is van afscheiding, terwijl 58,3 procent voorstander is van de handhaving van de status quo. Dat betekent dat het aantal voorstanders van afscheiding de afgelopen weken is afgenomen in de regio. Op landelijk niveau is ruim 80 procent van de Spanjaarden tegen de afscheiding van Catalonië en 14,2 procent voorstander.

Voor het eerst blijkt uit de peiling ook dat in heel Spanje een meerderheid voorstander is van een wettelijk referendum waarover een akkoord is bereikt met de Spaanse regering. Ruim 57 procent is voorstander van zo’n volksraadpleging en bijna 38 procent is tegen. In Catalonië zelf wil 75,6 procent zich kunnen uitspreken over de kwestie in een referendum, terwijl 19 procent dat niet wil.

Ruim eenderde, 36 procent, van de Catalaanse bevolking is van mening dat afscheiding nog altijd mogelijk is, terwijl bijna 56 procent denkt van niet. In de rest van Spanje denkt 22,6 procent van de bevolking dat onafhankelijkheid een optie is, terwijl 71,5 procent denkt dat Catalonië onderdeel van Spanje zal blijven.

Op de vraag hoe de situatie in Catalonië zou moeten eindigen, antwoordt bijna een kwart van de Catalanen dat de regio zelfstandig verder zou moeten, bijna 34 procent is voorstander van meer autonomie, maar binnen de Spaanse staat en 19,3 procent wil dat er niets verandert ten opzichte van de huidige situatie. (A/V)

