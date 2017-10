Politieoptreden zorgt voor bijna negenhonderd gewonden Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid tijdens controversieel referendum

BARCELONA. De Catalanen hebben afgelopen zondag in een omstreden referendum vóór een eigen staat gestemd. De stemming verliep niet zonder geweld. Volgens de Catalaanse autoriteiten raakten zo’n negenhonderd mensen gewond. In totaal zouden 2,2 miljoen mensen hun stem hebben uitgebracht, daarvan stemde ruim 90 procent voor.

Het aantal nee-stemmers bedroeg 176.000, 7,8 procent. Een klein deel, 2 procent, bracht een blanco stem uit en in 20.000 gevallen (0,9 procent) werden de stemmen ongeldig verklaard. Volgens de cijfers zijn er in de regio 5,3 miljoen mensen stemgerechtigd. Het totale inwoneraantal bedraagt 7,5 miljoen. Een groot deel van de Catalanen heeft dus niet gestemd, zoals ook het geval was bij het referendum dat op 9 november 2014 werd georganiseerd door Puigdemonsts voorganger Artur Mas.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat slechts een deel van de Catalaanse bevolking ook daadwerkelijk zou gaan stemmen: een deel van de bevolking wil niets weten van het onafhankelijkheidsproces en een deel van de bevolking is tegen het referendum, omdat dat in strijd is met de Spaanse wetgeving. Uiteindelijk was dat percentage nog lager dan verwacht: 42 procent van de Catalanen ging naar de stembus afgaande op het aantal stembiljetten.

De Catalaanse autoriteiten stellen dat dit percentage hoger moet zijn, omdat de politie er door in te grijpen voor heeft gezorgd dat veel mensen niet konden stemmen en omdat achteraf stembussen in beslag zijn genomen en deze stemmen zijn dus niet meegeteld. Daarnaast hebben veel mensen niet kunnen stemmen vanwege problemen met het internetnetwerk. Toch zijn er berichten dat bij 96 procent van de 3215 stemlokalen niet is ingegrepen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ingrijpen mogelijk vooral heeft plaatsgevonden bij stemlokalen waar de grootste opkomst werd verwacht.

Bezettingen

De stemlokalen in Catalonië, in de meeste gevallen publieke scholen, werden vanaf vrijdagmiddag al bezet door vrijwilligers en voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid, opdat ze niet zouden worden gesloten door de politie. De Catalaanse politiedienst Mossos d’Esquadra was enkele dagen eerder onder direct bevel gezet van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Madrid en had de opdracht gekregen om vanaf 6.00 uur ‘s morgens op de dag van de stemming, de stemlokalen in heel Catalonië te sluiten. Bovendien waren er duizenden agenten vanuit andere delen van het land naar Catalonië gestuurd om het referendum tegen te houden. Op sommige plekken werden deze agenten onder luid gejoel van de lokale bevolking en veel vlaggenvertoon uitgezwaaid. Dat was bijvoorbeeld het geval in Huelva.

Op zaterdagavond, de avond voorafgaand aan het referendum, werd het gebouw van het Catalaanse communicatiecentrum bezet door de politie, met het doel te communicatiestromen te verstoren, om zo de stemming te dwarsbomen. Hiervoor werd de toegang tot het elektronisch stemregister onmogelijk gemaakt. In de weken voorafgaand aan de stemming waren miljoenen stembiljetten al in beslag genomen. Uiteindelijk werd even nacht acht uur ‘s morgens, het moment dat de stemlokalen opengingen, door de Catalaanse regering bekend gemaakt dat burgers zelf hun stembiljetten konden printen en op alle stemlocaties een stem zouden kunnen uitbrengen, dus ook in andere wijken of gemeenten dan hun eigen woonplaats. Bovendien bleek dat de deelregering een speciale applicatie voor mobiele telefoons had laten ontwikkelen, die het mogelijk maakte om de stemming te laten plaatsvinden via de mobiele telefoons van vrijwilligers bij de stemlokalen. De regionale overheid heeft niet kunnen vermijden dat sommige burgers twee of zelfs meerdere malen hebben gestemd op verschillende locaties. In de media circuleerden afgelopen dagen verschillende foto’s van Catalanen die op twee verschillende plekken hun stem uitbrachten.

Ongehoorzaamheid

Uiteindelijk werd door de Mossos op maar weinig plekken ingegrepen, zo bekritiseert de Spaanse regering. ‘De Mossos hebben politiek de voorkeur gegeven boven professionaliteit’, zei Enric Millo, de vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië over het optreden van de Catalaanse politie. Op veel plekken werden ze toegejuichd door de Catalanen bij de stembussen en ontvingen ze luid applaus wanneer ze langs kwamen rijden of een kijkje kwamen nemen, zonder daarbij verder in te grijpen.

Vanwege de passieve houding van de Catalaanse agenten, die de opdracht hadden gekregen om vanaf 6.00 uur ‘s morgens alle stemlokalen te sluiten, kregen rond 8.30 uur de Guardia Civil en de landelijke politie, beide politiekorpsen die onder direct bevel van Madrid staan, de opdracht om de stemming te verhinderen.

Geweld

De Guardia Civil en landelijke politie grepen in bij 92 lokalen, aldus de officiële cijfers. Dat heeft op een aantal plekken geleid tot geweld. De politie heeft onder meer geschoten met rubberen kogels. Honderden personen raakten daarbij gewond. Volgens de Catalaanse regering vielen er 893 gewonden, waarvan er twee nog zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Ook 11 agenten zouden gewond zijn geraakt bij confrontaties. Op sommige plekken werd door burgers met stenen gegooid naar de politie. Bij de incidenten werden verschillende personen gearresteerd. (A/V)

(Fotobron: http://arainfo.org/la-dignidad-del-pueblo-catalan-resiste-ante-la-violencia-del-estado-espanol/)