Op lokaal niveau juist minder vrouwen actief Spanje vierde Europese land met meeste vrouwen in parlement

MADRID. Het Spaanse parlement telt relatief veel vrouwen, vergeleken bij andere landen binnen de Europese Unie. Ondanks dat in heel Europa het aantal vrouwelijke parlementsleden toenam in het afgelopen decennium, is de verhouding tussen mannen en vrouwen in geen enkel land 50/50, hoewel het precieze aantal vrouwen per land erg kan verschillen.

Spanje staat op de vierde plek in Europa als het gaat om het aantal vrouwelijke parlementsleden. In het nationale en de regionale parlementen is 38 procent vrouw. Alleen Zweden met een percentage van 46 procent en Finland en België met ieder 42 procent hebben een hoger aantal vrouwen in het parlement. Spanje doet het daarmee beter dan landen als Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Deze gegevens, bijgewerkt tot en met het eerste kwartaal van dit jaar, zijn afkomstig van het Instituut voor Gender en Gelijkheid van de EU, en werden afgelopen maand gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt dat de ontwikkeling in Spanje sinds het begin van dit decennium positief is, met een toename van 13 procent. Ook in sommige andere landen was er de afgelopen zeven jaar sprake van een positieve tendens. Dat is bijvoorbeeld het geval in Slovenië en in Roemenië, de landen die in 2010 nog de slechtste percentages binnen de EU behaalden, maar waar het aantal vrouwen in het parlement toenam met respectievelijk 150 en 93 procent.

In Denemarken, Zweden en Nederland, landen waar het aantal vrouwelijke parlementsleden hoger is dan het Europese gemiddelde, nam het percentage dit decennium af. Kroatië, Bulgarije, Hongarije en Letland zijn de landen die het minst aan de huidige situatie doen. Ook in deze landen nam het aantal vrouwelijke parlementsleden af. In het geval van Letland zelfs met 30 procent.

Niveaus

In de regioparlementen in Spanje is het percentage vrouwelijke parlementsleden het hoogst met 46 procent. In het nationale parlement is 38 procent van alle parlementsleden vrouw en op gemeentelijk niveau is het percentage vrouwen in de gemeenteraad met 35 procent het laagst. Sinds 2010 nam het aantal vrouwen in het landelijke parlement toe van 209 tot 236. Ook op regionaal niveau is er sprake van groei. Op gemeentelijk niveau is er de afgelopen zeven jaar nauwelijks iets veranderd.

Volgens burgemeester María Eugenia Rufino van de gemeente Salobreña in de provincie Granada, tevens voorzitter van de Commissie voor Gelijkheid van de Spaanse Federatie voor Gemeenten en Provincies, is het percentage vrouwen dat deelneemt in de gemeentepolitiek zo laag omdat een groot aantal Spaanse gemeenten dorpen op het platteland zijn, waar “de politiek altijd het domein is geweest van mannen, waar er nog altijd meer belang wordt gehecht aan was anderen zeggen en waar het voor vrouwen niet gebruikelijk is om deel te nemen”.

Vrouwelijke burgemeesters

Anno 2017 wordt 80 procent van de gemeenten in het land bestuurd door mannen. De regio met het hoogste aantal vrouwelijke burgemeesters is Murcia, zo blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Vrouw. Tien jaar geleden waren er zes vrouwelijke burgemeesters op een totaal van 45 gemeenten. In 2015 waren dit vijftien vrouwelijk burgemeesters. Dat is dertig procent, een veel hoger percentage dan in de rest van het land.

Na Murcia volgen Baskenland met 25 procent en Madrid met 24 procent. Van de 251 Baskische gemeenten, worden er 63 geleid door een vrouw. In Madrid staat in 43 van de 179 gemeenten een vrouw aan het roer. Helemaal achter aan de lijst staat Galicië, waar 37 vrouwelijke burgemeesters te vinden zijn op een totaal van 314 gemeenten (percentage van 12 procent) en Cantabrië met 11 vrouwelijke burgemeesters op 102 gemeenten (11 procent).

Niet makkelijk

De partij met de meeste vrouwelijke gemeenteraadsleden blijk Bildu, gevolgd door IU en de PSOE. De regionale Catalaanse partijen blijkt de formaties met het laagste percentage vrouwelijke burgemeesters en raadsleden: Convergència y Unió en de ERC. Rufino wijst erop dat het voor lokale partijen en lokale afdelingen van partijen niet altijd makkelijk is om vrouwen te vinden voor de gemeenteraad of het burgemeesterschap. Zij stelt dat zich over het algemeen veel minder vrouwen beschikbaar stellen dan mannen. Volgens Rufino komt dat onder meer doordat vrouwen vaker geen opleiding of universitaire studie hebben gevolgd. Daarom is het volgens haar juist belangrijk dat er vrouwen zijn die een voorbeeldfunctie vervullen en een inspiratiebron vormen voor anderen. Ook wijst ze erop dat vrouwen en mannen op een andere manier politiek bedrijven: ‘onze manier is altruïstischer en wij kijken meer naar het belang van de groep in zijn geheel’.

Rufino stelt dat er echter nog een hoop werk te verzetten is en dat er in de samenleving nog wel het een en ander te verbeteren valt op dat vlak. ‘Wij moeten ons altijd bewijzen. Bij mannen wordt er blind vanuit gegaan dat ze capabel zijn, vrouwen moeten zich bewijzen.’ (A/V)

(Bron: http://www.elmundo.es/espana/verano/2017/07/30/5978c253e5fdeaf8078b45bb.html)