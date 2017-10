Ode aan Benidorm

BENIDORM. Aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw publiceerde de Madrileense groep Los Nikis op een van hun affiches een gelaat met de tekst ‘Voy a Benidorm’ (ik ga naar Benidorm), met daarnaast de achterkant met de tekst ‘No vuelvo a ir a Benidorm’ (ik ga niet terug naar Benidorm). De groep illustreerde op die manier het dubbele gelaat van Benidorm, door een massa aanbeden, door een andere massa vergruisd. Hoe dan ook, sedert de jaren 60 heeft Benidorm zich ontpopt tot het symbool van massatoerisme.

“Men beschuldigt me er van de grootsheid en de deugden van de stad te overdrijven. Ze denken dat ik het niet ernstig meen als ik zeg dat Benidorm een fantastische oplossing was en is voor het massatoerisme, ook al door zijn geografische ligging. Negentig procent van de mensen die kritiek hebben op Benidorm zijn er nooit geweest.” Aan het woord is Óscar Tusquets, gerenomeerd allround artiest, architect, ontwerper, schilder en schrijver, die in La Rambleta in Benidorm zijn expositie ‘Gran Benidorm’ opende met olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen, collages en video’s, waarmee hij niet alleen de ‘skyline’ van de stad wil tonen, maar ook de vitaliteit in de straten en van de bewoners.

“Iets nieuws ontdekken in het oude Venetië is heel moeilijk na al die eeuwen van interpretatie door duizenden kunstenaars. Maar Benidorm is nieuw, geeft een nieuwe esthetiek weer, heeft een verschillende schoonheid. We moeten verder kijken dan de prentbriefkaarten met alleen maar de stranden en de wolkenkrabbers. We moeten ook naar beneden kijken, naar het leven in de stad. Dat is wat me interesseerde en inspireerde”, gaat hij verder.

In dezelfde lijn van Tusquets spreekt ook de Valenciaanse regisseur Óscar Bernàcer, die de kortfilm ‘Bikini, una historia real’ en de documentaire ‘El hombre que embotelló el sol’ op zijn naam heeft staan. Hij brengt beelden van de toeristische boom onder leiding van Pedro Zaragoza, burgemeester van de stad van 1950 tot 1967. “Er bestaat veel onwetendheid over Benidorm. Maar de stad was een voorbeeld en toonbeeld van een moderne ontwikkeling, tot vanaf de jaren 70 de kritieken begonnen te komen van de kant van de ecologisten. Gelukkig komt er nu een realistischer beeld van die ontwikkeling. Ik denk dat de verticaliteit nu juist goed was voor het milieu” zegt de cineast.

Tusquets heeft daarover ook zijn theorie: “Mario Gaviri heeft gelijk met zijn criteria en zegt eveneens dat het model van Benidorm juist wél de natuur respecteert. Door te bouwen in het verticale en op die manier in de hoogte ruimte te scheppen, heeft men een massa grond gered die nu kan besteed worden aan natuur en ontspanning. Want Benidorm heeft niet alleen wolkenkrabbers maar ook grote ontspannigsdomeinen als Terra Mítica, Terra Natura, Aqualandia, Mundomar… waar anders laagbouw die plekken zou ingenomen hebben.”

Benidorm blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen, ook op filmgebied. De laatste jaren zijn het aantal opnames in Benidom met een vierde gestegen. Alleen dit jaar al werden er meer dan honderd opnamen gemaakt voor langspeelfilms, televisieseries en programma’s, vídeo-clips en publicitaire ‘spots’.

Met zijn artistieke visie over de stad wil Tusquets bewijzen dat Benidorm heel veel positiefs te bieden heeft en dat ‘kleine’ ongemakken zoals de herrie en de prostitutie in de Engelse wijk of het onafgewerkte culturele centrum slechts schaarse onderdelen zijn die door tegenstanders van Benidorm worden aangewend om het imago van de stad neer te halen.

Bron: http://www.lasprovincias.es/culturas/benidorm-resurge-icono-20171019002745-ntvo.html