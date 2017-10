Nieuw akkoord maakt einde aan onzekerheid Volksgezondheid staat verplegers toe om medicijnen voor te schrijven

MADRID. Artsen, verplegers en het ministerie van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt dat het mogelijk maakt voor verplegend personeel om medicijnen voor te schrijven. Het gaat om een ‘historisch akkoord’ en de sector vraagt om de nieuwe regels nog voordat de campagne voor het toedienen van de griepprik dit najaar begint, in te laten gaan.

Minister Dolors Montserrat geeft aan ‘gelukkig en trots’ te zijn op het bereikte akkoord, dat volgens haar aantoont dat het mogelijk is om akkoorden te sluiten in het voordeel van de burgers. De ‘Mesa de la Profesión Enfermera’ (‘Tafel voor de Professie Verpleger’) beschouwt het akkoord als eerste belangrijke stap om een einde te maken aan de juridische onzekerheid van het vorige Koninklijke Decreet. Volgens professionals binnen de sector kon verplegend personeel binnen de oude regelgeving geen beslissingen nemen ten aanzien van medicijnen en gezondheidsproducten, waar zij wel dagelijks mee te maken hebben. Volgens de sector had dit nadelige gevolgen voor patiënten en het systeem.

Met de nieuwe wetgeving is het wel mogelijk om bepaalde medicijnen voor te schrijven. Nieuw is dat het expliciet wordt benoemd dat het kan wanneer er geen diagnose hoeft te worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het geval is met de griepprik. Hiervoor kunnen professionals een beroep doen op protocollen en praktische richtlijnen. Deze protocollen en richtlijnen worden samengesteld voor een speciale commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie, de verschillende autonome regio’s, ambtenaren, het ministerie van Defensie en de algemene raden van de Officiële Colleges van Verplegers en Medici.

Het zal voor verplegend personeel bovendien niet nodig zijn om een aanvullende opleiding te volgen, omdat de opleiding Verpleging reeds inhoudelijke handvaten biedt ten aanzien van deze materie. Voorzitter van de Algemene Raad van Medici, Serafín Romero, stelt dat met de nieuwe wetgeving een einde wordt gemaakt aan een conflict dat al jarenlang voortsleepte vanwege de uiteenlopende interpretatie van de voormalige regels tussen professionals. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3169360/0/acuerdo-sanidad-enfermeras-prescripcion-medicamentos-vacunas/)