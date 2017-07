Minstens één dodelijk slachtoffer van hittegolf Hoogste temperatuur ooit gemeten in Córdoba

MADRID. Nooit eerder was het in Spanje zo heet als afgelopen donderdag in de provincie Córdoba. Op 13 juli steeg het kwik in het plaatsje Montoro naar een record van 47,3 graden Celsius.

Klimatoloog Javier Martín Vide van de Universiteit van Barcelona laat weten dat het record van 4 juli 1994, toen het 47,2 graden Celsius werd in Murcia, hiermee is verbroken.

Het Meteorologisch Instituut Aemet had voor 14 en 15 juli een waarschuwing uitgegeven wegens de hittegolf, die in het bijzonder het binnenland van Spanje trof. In de stad Córdoba werd donderdag 13 juli met 46,8 graden ook een record verbroken. De tot dan toe hoogste temperatuur in de stad was 46,6 graden. Ook in andere plaatsen in Andalusië, Extremadura en Castilië-La Mancha werd het niet eerder zó warm.

Volgens Javier Martín Vide is het vanuit zowel geografisch als klimatologisch oogpunt interessant om te bedenken dat er tussen sommige plaatsen aan de kust van Andalusië en het binnenland tot wel 20 graden temperatuurverschil was.

Montoro is een gemeente in de provincie Córdoba, op 47 kilometer van de hoofdstad, met een inwoneraantal van 9.635. Het centrum bevindt zich op een verhoging, bij de rivier Guadalquivir en een vallei met dezelfde naam. Het behoort tot beschermd natuurgebied.

Dodelijk slachtoffer

De hittegolf heeft minstens één dodelijk slachtoffer geëist. Een 54-jarige man overleed afgelopen donderdag toen hij werkzaamheden aan het asfalt aan het uitvoeren was in de gemeente Morón de la Frontera (Sevilla). Op het moment dat de ambulance op de plek arriveerde, was de man al overleden aan de gevolgen van de hoge temperaturen. (A/V)

