Meer vakmensen nodig in toerisme 

COSTA BLANCA. Vorige week werd de internationale dag van de toerist op verschillende plekken gevierd. Het gaat goed met het toerisme als je naar de cijfers kijkt. Ook in de komende jaren zullen honderden miljoenen mensen op vakantie gaan en dat betekent dat er in de toeristische sector voldoende werkgelegenheid zal zijn. Er wordt veel ingezet op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën maar computers en robots kunnen niet alles doen.

De voorzitter van het Europese Parlement, Antonio Tajani, hield een speciale toespraak ter gelegenheid van de internationale dag van de toerist. Daarin had hij het over de uitdagingen waar de sector de komende tijd mee te maken krijgt. Hij legde vooral de nadruk op het gebruik van nieuwe technologieën. Jaarlijks gaan 500 miljoen mensen op vakantie in een van de landen van de Europese Unie. En al die mensen willen onderdak, eten en iets leuks ondernemen, zaken die je niet zomaar aan een computer over kunt laten. Er zijn in sommige landen wel hotels waar gasten die na 22 uur aankomen via een computer zelf moeten inchecken maar dat is niet voor iedereen makkelijk. Er zijn nu eenmaal zaken waarbij mensen nooit overbodig zullen zijn. Receptionisten, koks, schoonmaaksters, de sommelier en obers zullen altijd deel uitmaken van de vakantie. Een essentieel onderdeel want als je op een site leest dat een gast de omgeving prachtig vond en het strand heerlijk was maar dat de hotelkamer niet bepaald schoon was ben je toch geneigd naar een andere bestemming te gaan.

In de komende tien jaar zal het toerisme een groot deel van de werkgelegenheid in heel Europa genereren, naar verwachting 5 miljoen arbeidsplaatsen. Er lijkt dus hoop te zijn voor alle jongeren tussen 20 en 25 jaar die nog steeds geen baan hebben gevonden. Volgens schattingen van experts zullen er de komende twintig jaar 2 miljard toeristen per jaar zijn. Europa kan dus niet rustig afwachten tot men naar een van de landen komt terwijl Azië en Amerika aan de weg timmeren. De monumenten zijn er, voor iedere smaak is er een klimaat op het continent en er is een zeer uitgebreid gastronomisch aanbod. Maar om de toeristen naar Europa te krijgen, of binnen Europa te houden, ontbreekt goed geschoold personeel op alle niveaus. De keukenhulp, de receptionist in een hotel, de eigenaar van een huisje in de natuur of een gids voor bergwandelingen, allemaal moeten ze in staat zijn om hun vak als beste uit te voeren. Het zijn functies die nooit uitgevoerd kunnen worden door een robot of applicatie. Ook in Brussel is men zich bewust van de noodzaak van scholing maar er zijn geen concrete plannen om bijvoorbeeld een scholingsprogramma naar de stijl van Erasmus (gesubsidieerd uitwisselingsprogramma) op te zetten. Ondernemers, politici en experts op het gebied van toerisme moeten de grondregels voor het toekomstige toerisme opzetten. Op basis daarvan kunnen professionals daadwerkelijk aan de slag in de sector en daarvoor moeten ze ook een goed salaris krijgen. Want de situatie op de werkvloer is op dit moment niet om over naar huis te schrijven. Dag in dag uit een dusdanige service bieden dat de toerist het daadwerkelijk naar zijn of haar zin heeft is een uitdaging maar vijfhonderd miljoen toeristen per jaar in heel Europa zijn die inspanning wel waard.

Ondanks dat 14% van het bruto nationaal product van Spanje uit de toeristische sector komt geeft de overheid (centraal, regionaal en lokaal) niet veel geld uit aan het onderhouden en laten groeien van de sector. Ook in Europa heeft men tot op heden nog geen gezamenlijke initiatieven ontwikkeld. Het Europees Parlement heeft er nu bij de Europese Commissie op aangedrongen om een Europees Agentschap voor Toerisme op te richten zodat er een eenduidige lijn opgezet kan worden. Dat agentschap kan dan regels opstellen voor bijvoorbeeld die toeristenbelasting die nu op sommige bestemmingen geheven wordt maar ook in naam van heel Europa optreden tegen de illegale verhuur van vakantiehuizen of iets doen aan de subsidies die sommige landen aan touroperators geven zodat de vluchten naar die landen vrijwel gratis zijn.

Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/01/factor-humano-turismo/1941583.html