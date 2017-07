Klimaat wordt droger, regenbuien worden intenser Provincie Alicante steeds minder aantrekkelijk

ALICANTE. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat in de provincie Alicante de droogte zal toenemen, terwijl tegelijkertijd het aantal stormen en tropische regenbuien toeneemt. Dat zorgt ervoor dat de omstandigheden een stuk extremer worden de komende twintig jaar.

Sinds 1980 nam de gemiddelde temperatuur in de provincie toe met 0,6 graad. In het voorjaar regent het nog nauwelijks, tot wanhoop van een groot deel van de landbouwers. Jorge Olcina, als directeur verbonden aan het Laboratorium voor Klimatologie aan de Universiteit van Alicante, stelt dat de provincie een aantal onzekere jaren tegemoet gaat op verschillende vlakken, waaronder het klimaat. Hij stelt dat het klimaat op dit moment al niet meer hetzelfde is als twintig of dertig jaar geleden en wijst erop dat de veranderingen steeds meer zorgen beginnen te baren, omdat ze gevolgen hebben voor de economie, gezondheid en woonomgeving.

De temperatuurstijging is met name het gevolg van de toegenomen temperaturen in de avonden en nachten, en de toegenomen temperaturen tussen april en november, met name langs de Mediterrane kust, die weer veroorzaakt zouden zijn door steeds intensere bebouwing van de kust. Ook het patroon van de regenbuien is veranderd, het regent een stuk minder in het voorjaar en steeds meer in het najaar. En de regenbuien zijn steeds intenser of vormen vaker onderdeel van een storm. Dat betekent dat het met name gaat om regenbuien die weinig opleveren en voor veel schade kunnen zorgen, tot grote frustratie van degenen die werkzaam zijn in de landbouw. Ook is het aantal regenbuien waarbij modder meekomt, toegenomen als gevolg van de lucht die Spanje bereikt vanuit de Sahara.

Extremer

De klimaatomstandigheden worden steeds extremer en dat betekent dat Alicante aan klimaatcomfort inboet. Onderzoeker Olcina is zelfs van mening dat de veranderingen in de toekomst zelfs een probleem zullen zijn voor het ‘Florida van Europa’. Hij stelt dat de overheid niet om het probleem heen kan en maatregelen moet nemen, zodat de klimaatveranderingen niet desastreus zullen zijn voor de provincie. Hij wijst erop dat er onder meer moet worden nagedacht over de agrarische activiteiten en de gevolgen voor het toerisme. ‘Dit is een taak voor ons allemaal, burgers en overheden.’

Vruchtbare grond

In de afgelopen tien jaar is Alicante veertig procent van de vruchtbare grond kwijtgeraakt als gevolg van het proces van woestijnvorming en daarmee is Alicante na Almería de provincie waar het probleem van erosie het grootst is. Uit cijfers van het Officiële College van Geologen loopt meer dan een derde van de grond het risico om zijn vruchtbaarheid kwijt te raken. Het Programma voor Nationale Actie tegen Woestijnvorming waarschuwt dat bijna 95.000 hectare grond al is getroffen door het proces en nog eens 90.000 hectare loopt veel risico, dat is samen ongeveer 40 procent van het totale oppervlak van de provincie. De gebieden waar het risico het grootst is zijn de kust van Marina Baixa, het binnenland van l’Alacantí en Alto en Medio Vinalopó. Dat zijn de locaties waar zich aquifers bevinden waarbij het waterniveau zich op 400 of 500 meter diepte bevindt, vanwege de overexploitatie.

De ongecontroleerde exploitatie van ondergronds water, de bosbranden en de overstromingen bij noodweer hebben tot gevolg dat de woestijnvorming het afgelopen decennium in een versnelling terecht is gekomen. De vochtigheid van de grond is gedaald tot minder dan tien procent door het gebrek aan regen. Het kan tot wel duizend jaar duren voordat een centimeter grond zich opnieuw vormt nadat de grond zijn kwaliteiten is kwijtgeraakt. (A/V)

