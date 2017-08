Jongens kiezen voor technische studie, meisjes vaker voor zorg Traditionele rolpatronen onder tieners nog altijd actueel

MADRID. Spaanse jongeren behouden een groot deel van de rolpatronen van vorige generaties. 43 procent van de jongens tussen de 16 en 19 jaar wil bouwkunde, architectuur of een andere exact-wetenschappelijke studie gaan doen tegenover slechts 17 procent van de meisjes. Meisjes tonen meer belangstelling in geneeskunde, rechten en sociale wetenschappen.

“De theorie die stelt dat er verschillende rollen voor mannen en vrouwen in de maatschappij zijn weggelegd, bestaat nog steeds. Het zijn deze stereotypes waar jonge mensen onder te lijden hebben, “zegt Silvia Claveria, onderzoeker aan de Universiteit Carlos III in Madrid. “Alleen de geneeskunde is een beetje veranderd. Die studie was erg mannelijk en is nu meer vrouwelijk. Maar dat heeft nog steeds te maken met het traditionele idee dat de zorg voor vrouwen is”.