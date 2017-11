Inwoners Torreveja voorbereid op terrorisme

TORREVIEJA. Het gemeentebestuur van Torrevieja heeft duizenden folders verspreid over hoe te reageren bij een terroristische aanslag. De folder, opgesteld met tekeningen zoals een stripverhaal, is gebaseerd op de folder die men ook in Parijs ronddeelde na de aanslagen. Het gemeentebestuur verwacht nu niet direct een aanslag, maar ‘wil de inwoners informeren dat terrorisme een realiteit is waar we moeten leren mee leven en we er bewust van moeten zijn dat we maatregelen kunnen nemen om risico’s te verkleinen’.

“Cómo reaccionar en caso de ataque terrorista” (Hoe reageren in geval van terroristische aanslag) is de titel van de folder, die het schild draagt van de gemeentelijke politie en die te verkrijgen is in alle openbare gebouwen in Torrevieja. De folder werd samengesteld door de departementen voor Veiligheid en Verkeer in samenwerking met de Guardia Civil en is gebaseerd op de folder “Réagir en cas d´attaque terroriste”, die de Franse regering verspreidde na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Burgemeester José Manuel Dolón wees er op dat dit helemaal niet beduidt dat men een aanslag vreest in Torrevieja, maar hij is van oordeel dat de raadgevingen op de folder gelden voor iedere stad.

De folder vraagt ook de medewerking van de burgers als ze getuige zijn van een situatie of handeling die verdacht lijkt. “Deze instructies kunnen uw leven redden voordat de politie of Guardia Civil ter plaatse is”, meldt het document.

De adviezen in de vorm van eenvoudige tekeningen zijn al even eenvoudig. In geval van een terroristische aanslag heeft men twee opties: ontsnappen en als dat niet mogelijk is zich verbergen. Ontsnappen heeft de voorkeur, meldt het gemeentebestuur van Torrevieja in het Spaans, Engels en Frans, dus “het gevaar localiseren om zich er van te verwijderen”. Er wordt ook aangeraden andere personen te helpen ontsnappen. Laat u niet zien, waarschuw de personen in uw nabijheid en hou de mensen tegen die zich in de gevarenzone zouden begeven.

Bewoners die niet kunnen ontsnappen krijgen de raad om zich op te sluiten, de lichten te doven en alle geluid uit te zetten, weg te blijven van de ramen, op de grond te gaan liggen, liefst achter of onder een meubel en vooral de gsm uit te zetten. Maar daarna moet men, volgens de folder, het noodnummer 112 bellen! Als u geconfronteerd wordt met de politie, de armen in de hoogte houden en de geopende handpalmen naar voor. Men mag niet naar de politie toelopen of bruuske bewegingen maken.

Torrevieja was een van de eerste Spaanse steden die na de aanslag in Barcelona antiterroristische maatregelen nam om auto’s de toegang tot druk bezochte straten te verhinderen door betonnen blokken te plaatsen.

