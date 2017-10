In acht maanden van Alicante naar Nederland

ALICANTE. De Volvo Ocean Race is onder geweldige belangstelling afgelopen zondag van start gegaan in Alicante. Het begin van deze reis rond de wereld, niet in tachtig dagen maar in acht maanden, was het einde van een groot feest in de haven van Alicante. Het vertrek werd bijgewoond door 40.000 mensen, waaronder ex-koning Juan Carlos I. De zeven zeilboten die aan de wedstrijd deelnemen, waaronder de Spaanse ploeg van Mapfre, vertrokken onder luid gejuich richting Lissabon om binnen acht maanden aan te komen in Den Haag.

In de Race Village in de haven van de provinciehoofdstad kwamen reeds vroeg honderden mensen opzetten om de slotceremonie en het vertrek bij te wonen en toen men op het terras van de Spaanse ploeg de afgetreden koning Juan Carlos I opmerkte weergalmde het van kreten als steun aan de monarchie en de Spaanse eenheid. Juan Carlos I, zelf een fervent zeiler die ooit deelnam aan de Olympische Spelen, nam persoonlijk afscheid van alle deelnemers alvorens die aan de tocht van 45.000 mijl begonnen. Het was het slot van dagenlang feesten en ceremonies bij de Race Village.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/22/directo–abren-puertas-race/1949113.html