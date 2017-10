Einde van een tijdperk Laatste Pasar Mini een groot feest

MARJAL/CATRAL. Helaas was het de laatste Pasar Mini op 5 oktober, een dag vol gezelligheid, artiesten en lekkere hapjes. Wat in 2004 begon als een koempoelan voor vrienden in de tuin van Judith en André Ansems, groeide uit tot een waar evenement met talloze artiesten die hiervoor ook speciaal uit Nederland kwamen. De tuin was al lang te klein geworden maar camping Marjal bood uitkomst. Onder een stralende zon werden daar elk jaar het podium en de marktkraampjes gebouwd en er werden busreizen georganiseerd naar de pasar. André vertelt: Het vergde voor de Vriendenclub Costa Blanca steeds een voorbereiding van 6 tot 7 maanden. Zelf ben ik in 2011 ingestapt. We liepen dan de voorgaande pasar door en keken wat beter kon. Heel intensief vergaderen maar na de 10e editie houdt dit bestuur er mee op. Misschien zijn er anderen met goede ideeën, die kunnen altijd bij mij aankloppen. Maar het uitgangspunt is en blijft dat het zonder winstoogmerk is. We kregen altijd veel complimenten en iedereen vindt het jammer. Ook de campinghouder was tevreden omdat we alles keurig opruimden na afloop.‘

Er was weer volop muziek en dans, de Allround Formation X-Four One speelde country, poco poco en lagu lagu, Wally Tomasouw, Max Rufi, Amurta (danseres) en niet in de laatste plaats de onvermoeibare Edu Schalk zongen de sterren van de hemel.

Meester-entertainer Edu Schalk zei, toen hem werd gevraagd hoe hij de pasar mini had ervaren: ‘Altijd leuk en ik doe het graag. Bij het eerste lustrum was ik ook present dus ik wist wel hoe het er hier aan toegaat. Het is een feest om er te mogen optreden. Ik heb al vaak in Spanje gezongen, ook bijvoorbeeld in Salou en andere vakantieplaatsen. Maar hier op de pasar gaat het vooral om spindo’s zoals ik ze noem, dat zijn Spaanse indo’s en die zorgen voor een heerlijke ontspannen sfeer en gezelligheid.’ En daar weet Edu wel raad mee, onvermoeibaar danst en zingt hij de hele dag door, het is een genot om naar hem te kijken. Op 14 en 15 oktober is hij weer present op de Pasar Malam Istimewa in Alphen a/d Rijn.

Aan het eind van de dag reikte André Ansems aan een aantal medewerkers een Award uit wegens bewezen diensten. Het waren: Wally Tomasouw, Edu Schalk, Max en Ans Rufi, Judith Anssems, André Anssems, Dick Bodenstaff, Jane Aerts en Ruud Roque. De staf medewerkers waren: Enrique Fulgado ( direkteur Marjal ), Mari Carmen Gomez (direktrice Marjal), Frank Bierlee/ Ferry van Halle/ Maarten Spaan/Jim Clignet, Noël Van Driessche, Glenn Freeth en Carmen Roosendaal.

André zei tot slot: Ja, de pasar was buitengewoon geslaagd, er waren extra veel bezoekers gekomen wel tegen de 500 personen. De bestuursleden hebben alles gedaan om de laatste pasar als een mooie herinnering aan de bezoekers mee naar huis te geven.

FOTO’S: LOGO VAN ISMAEL