Einde aan dominantie elektriciteitsbedrijven? 

MADRID. De elektriciteitsmarkt in Spanje is op dit moment in handen van Endesa, Iberdrola en Gas Natural Fenosa. Maar daar gaat volgens experts binnenkort verandering in komen en kunnen kleinere producenten ook serieus de markt op. Dat gaat vooral voordelen opleveren voor het milieu want groene producenten kunnen nu eindelijk voet aan de grond krijgen.

De Spaanse wet heeft het tot nu toe vrijwel onmogelijk gemaakt om grote stappen vooruit te doen op het gebied van groene energie. De drie grote elektriciteitsleveranciers in Spanje proberen deze wet in stand te houden maar dat gaat hen niet veel langer meer lukken. Dat weten Endesa, Iberdrola en Gas Natural Fenosa zelf ook dus die zijn alvast begonnen met het op de markt brengen van producten die het zelf opwekken van stroom mogelijk maken. Volgens Raquel García Monzón van de Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds zal er op korte termijn sprake zijn van een ommekeer op de energiemarkt. “De bedrijven hebben een wetswijziging altijd weten tegen te houden waardoor het zelf opwekken van elektriciteit uiteindelijk zelfs belast werd maar dat gaat veranderen.” Rubén Sánchez van de consumentenbond FACUA is van mening dat er jarenlang smerig spel is gespeeld. “Als je kijkt naar de commissarissen en directeuren die in dienst zijn van de drie grote bedrijven zie je daar verdacht veel politici tussen zitten. Die hebben die baan gekregen omdat ze ofwel wetgeving hebben aangepast of de andere kant op hebben gekeken terwijl er zich weer één van de vele fraudezaken afspeelde binnen de sector.”

De komende veranderingen komen niet vanuit de politiek maar van de coöperaties die zelf groene stroom opwekken en gesteund worden door duizenden consumenten. En daarmee zijn ze tot het heiligdom van het energierijk doorgedrongen. Alle leden van de coöperaties zijn zelf producenten en consumenten van de stroom die ze samen opwekken. De energiemarkt is opgedeeld in drie onderdelen: producenten, distributeurs en verkopers en al die onderdelen waren altijd in handen van de drie elektriciteitsbedrijven zelf. Het zou op zich normaal zijn geweest als er voor elke taak andere bedrijven zouden zijn zodat er meer geconcurreerd kan worden en de consument keuzevrijheid heeft ondanks dat er volgens de wet wel sprake is van een vrije markt. In theorie kon iedereen een bedrijf beginnen om stroom te verkopen maar aangezien de grote bedrijven degenen zijn die het produceren en distribueren valt er niet veel te concurreren. Een aantal van de nieuwe stroomverkopers werkt met volledig onoverzichtelijke structuren waardoor de consument denkt dat hij goedkoper uit is. Volgens FACUA zijn er ook wel bedrijven die wel op een fatsoenlijke manier werken en transparante kostenoverzichten geven waaruit blijkt dat men niet heel veel bespaard maar dan is de klantenservice wel een stuk beter dan die van de drie grote leveranciers.

De groene revolutie op de energiemarkt begon met bedrijven zoals Gesternova, Geoatlanter, Electra Norte, Enara en Holaluz die zelf 100% groene energie opwekken en al heel snel veel klanten wisten te bereiken. De reactie van Endesa, Iberdrola en Gas Natural Fenosa was om hun klanten ook duurzame energie te bieden maar die markt is ietwat schimmig. De drie bedrijven hebben zelf kolencentrales in hun bezit waar het grootste deel van de productie vandaan komt. Volgens Raquel García Monzón van het Wereld Natuurfonds kopen ze certificaten van groene energie van andere leveranciers maar is de stroom die ze feitelijk leveren niet groen zoals dat bij de kleinere bedrijven aantoonbaar wel het geval is. De stroom die zij leveren is niet goedkoper maar toch hebben Som Energía, met meer dan 30.000 leden, GoiEner, met 3.500 leden en andere kleine bedrijven zoals Zencer en Noxa Enerxia wel een trend gezet. Ze voldoen niet alleen aan een behoefte aan duurzame energie maar werken ook op een totaal andere manier. Het zullen nooit enorm grote bedrijven worden juist omdat ze op lokaal en regionaal niveau werken, de plaatsen waar de stroom wordt opgewekt liggen nooit ver bij de consument vandaan. Een totaal ander concept dan dat van de grote leveranciers, die bepalen zelf waar ze hun centrales neerzetten en waar de opgewekte stroom naartoe gaat.

