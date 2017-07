Dinosaurussen aan de Costa Blanca

CALLOSA D’EN SARRIÀ. De Costa Blanca is een themapark rijker. Vanaf deze zomer kan men in de nabijheid van de bronnen van Algar nu ook het Dinopark bezoeken. Dit soort themaparken bestond reeds enkele jaren in Tsjechië, Slowakije en Rusland en de keten Dinopark heeft nu ook zijn tenten opgeslagen in Spanje op het grote domein dat enkele jaren geleden werd geopend als een cactustuin, maar waar toen al de eerste voorhistorische dieren verschenen.

Het park biedt vrij goede modellen van de dinosaurussen en sommige bewegen ook nog. Daarnaast werd special aan de kinderen gedacht met de DinoKlub, de figuren Fina Dina en Dina Mina en andere. De Dinoparken in de andere landen trekken jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers.

Ieder Dinopark, dus ook dat in Callosa, heeft fims in 3D, inclusief bij de entreeprijs; er zijn buffetten, speelruimten, een Dinoshop en jaarlijks zal het park nog uitbreiden. Er is ook een paviljoen over de geschiedenis van de aarde, samengesteld in samenwerking met het Museum van West Bohemen en Pilsen en onder leiding van de paleontoloog Dr. Josef Pšenička. De ligging is ideaal vlak voorbij een zo druk bezocht recreatiepark als de bronnen van El Algar.

Meer info over het park vindt men op de website http://dinopark.es/es/ in negen talen, echter niet in het Nederlands.

Bron: http://dinopark.es/es/