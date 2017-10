Demonstratie was georganiseerd door linkse partijen en vakbonden Gewonden bij verstoring demonstratie door extreemrechtse groepering in Valencia

VALENCIA. Een nog onbevestigd aantal personen is afgelopen maandag gewond geraakt toen zij met stokken en ijzeren staven werden aangevallen door leden van een extreemrechtse groepering in Valencia. De slachtoffers liepen mee in de traditionele manifestatie die elk jaar op 9 oktober in Valencia wordt gehouden.

Onder de gewonden is Miquel Ramos, een journalist uit Valencia. Een vrouw zou hete thee in zijn gezicht hebben gegooid toen hij opnames maakte van de manifestanten. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt en in hoeverre hun verwondingen ernstig zijn, is nog niet bekend gemaakt door de autoriteiten.

Volgens de politie van Valencia konden de aanvallers hun gang gaan omdat de politie over te weinig mankracht beschikte om hen tegen te houden. De onrust ontstond maandagmiddag iets na vijf uur op het Plaza de Sant Agustín in de Valenciaanse hoofdstad, de plek waar doorgaans de demonstraties in de stad beginnen.

Nazisymbolen

Op dat moment waren al tientallen personen samengekomen om de demonstratie, georganiseerd door verschillende linkse politieke partijen en vakbonden, te verstoren. De relschoppers, in de meeste gevallen betrokken bij anti-Catalaanse organisaties en radicale groepen binnen de regio Valencia, droegen Valenciaanse en Spaanse vlaggen bij zich, evenals verschillende nazisymbolen. Ook hadden ze stokken en staven bij zich, die door de politie niet in beslag waren genomen.

Eigen demonstratie

Aan klachten van de organisatie over de extremisten en de vraag om de demonstratie met rust te laten, werd door de politie geen gehoor gegeven. In tegendeel: de extremisten kregen toestemming om een eigen demonstratie te organiseren, parallel aan die van de linkse groepen. Zo kon het gebeuren dat de aanhangers van beide demonstraties op een plek waar geen toezicht van de politie was, met elkaar in botsing kwam. Hierbij gingen de extremisten tekeer met ijzeren staven en stokken.

Uiteindelijk werd besloten om de demonstranten niet hun traditionele route te laten lopen, maar voortijdig te laten stoppen bij het Plaza de América. Na de demonstratie gingen de aanvallen door op verschillende plekken, waarbij opnieuw gewonden vielen. De organisatie heeft getuigen opgeroepen om beelden in te sturen om de aanvallers te kunnen identificeren en juridische maatregelen te nemen. Op Twitter werd de hashtag #prouimpunitat in het leven geroepen om foto’s, video’s en ander relevant materiaal openbaar te maken. (A/V)

