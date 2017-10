De ellende in Kirkuk begon met de vondst van olie Inname voorlopig einde aan Koerdische droom

KIRKUK. De bestorming van Kirkuk door de Iraakse krijgsmacht begon vroeg maandagochtend met de bliksemsnelle inname van de militaire basis K1 en het vliegveld van de stad. Het aantal strijdkrachten dat meedeed aan de bestorming is nog onduidelijk. Er namen wel veel overheidsinstanties deel aan de operatie, zoals de landmacht, antiterreureenheden en de federale politie. Zij zijn in de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd en hebben veel oorlogservaring opgedaan in de strijd tegen IS, bijvoorbeeld bij de inname van Mosul en Fallujah. Na de inname van Kirkuk haalden zij op verschillende plekken de Koerdische vlag neer en hesen de Iraakse.