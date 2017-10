Catalaanse Mossos mogelijk vervolgd om houding tijdens stemming

BARCELONA. Op dit moment wordt onderzocht of de Catalaanse politie vervolgd kan worden op grond van ongehoorzaamheid. Na de stemming afgelopen zondag, maakten de Catalaanse autoriteiten bekend dat de regionale politie meer dan tweehonderd stemlokalen hadden gesloten: de Mossos zouden zich precies aan de opdracht hebben gehouden. Rechters en openbaar aanklagers denken daar anders over.

Rechters en openbaar aanklagers vertrouwen niet meer op de Catalaanse politie Mossos d’Esquadra. Ze voelen zich ‘verraden’ door hun passiviteit tijdens het illegale referendum. De agenten van het regionale politiekorps hadden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen om stemlokalen te sluiten en te verhinderen dat burgers konden gaan stemmen. In plaats daarvan deden ze bijna niks en beschermden ze op sommige plekken de lokale bevolking zelfs, zoals te zien is op verschillende video’s die gepubliceerd werden op sociale media.

‘Ons zijn ze kwijt’

Inmiddels is bekend gemaakt dat de rol van de Mossos als gerechtelijke politie van nu af aan tot het minimale wordt gereduceerd. ‘Ze hebben de straat voor zich gewonnen, maar ons zijn ze kwijt’, klaagt een magistraat in Barcelona die eraan gewend is om de Catalaanse politie opdrachten te geven. Openbaar aanklagers spreken zelfs van ‘dubbele verraad’: enerzijds tegenover de de rechter die hen had bevolen de scholen die als stemlokaal zijn gebruikt, te sluiten, maar ook tegenover de collega’s van de Guardia Civil en de Nationale Politie, ‘degenen die het vuile werk hebben moeten opknappen’.

Veel onderzoeksrechters verdedigen de interventie van de Guardia Civil en de nationale politie tijdens het referendum, ondanks de momenten van buitensporig geweld. ‘Ze hebben aan hun verplichting voldaan. En als ze moesten handelen, was het omdat anderen hun werk niet hebben gedaan ‘, aldus één van hen.

Hoogste baas

Zeven rechters in Catalonië, waaronder één in Barcelona, doen onderzoek naar de houding van de Mossos. Het Hooggerechtshof heeft zich over de kwestie nog niet uitgelaten. De verschillende korpsen moeten hun verslag van de gebeurtenissen naar de magistraat sturen, die moet bepalen of de agenten wel of niet gehoorzaamd hebben en of ze al dan niet strafbaar zijn. Eén van de onderzoeksrechters stelt dat de gevolgen ernstig kunnen zijn voor de politieke leiders, maar ook voor de hoge functionarissen binnen het korps, waarmee hij onder meer doelt op hoofd van de Mossos Josep Lluís Trapero. Afgelopen woensdag werd bekend dat Trapero is opgeroepen om bij de Nationale Audiëntie een verklaring te komen afleggen, omdat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan opruiing.

De Mossos beweren dat ze scholen hebben gesloten en stembiljetten in beslag hebben genomen. Volgens de door de regering verstrekte informatie werden in totaal 319 scholen gesloten: 227 door de Mossos en 92 door de Guardia Civil en de Nationale Politie. De Catalaanse autoriteiten wijzen er bovendien op dat bij de acties door de Mossos geen geweld is gebruikt. Het korps is van mening dat zij de opdrachten van Binnenlandse Zaken op juiste wijze hebben opgevolgd en dat er geen sprake is van ongehoorzaamheid. (A/V)

