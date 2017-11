Brand Guadalest na moeizame strijd onder controle

GUADALEST. De eerste grote zomerbrand in de provincie Alicante teisterde de mooie toeristische trekpleister Guadalest en de vallei waar dit dorp gelegen is. Het bosrijke gebied was een gemakkelijke prooi voor de vlammen en er werd met bijna alle beschikbare middelen ingegrepen. In totaal werden dertien helikopters en blusvliegtuigen ingezet en negen brandweerbrigades bestreden het vuur vanaf de grond.

De geografische ligging, met vele barranco’s waar nooit gesnoeid werd en die dus vol stonden met droog struikgewas en bomen, was een hinderpaal voor de blussingswerkzaamheden en daar was hulp vanuit de lucht dan ook welkom. De oorzaak van de brand is ondertussen bekend. Het was ditmaal niet het werk van een pyromaan, zoals eerst gevreesd werd, maar een ‘ongeval’ dat twintig hectare in vlammen liet opgaan. Een onderzoek door specialisten van de Guardia Civil bracht aan het licht dat de brand ontstond door een kortsluiting, veroorzaakt door een boom die op hoogspanningskabels was gevallen. De boom vatte door de vonken vlam en het vuur verspreidden zich snel door het dichte en droge bos.

Nadat het vuur onder controle was bleven uit veiligheidsoverwegingen nog drie brandweerbrigades ter plaatse. De volgende dag was er een korte heropleving van het vuur, dat door twee helikopters snel kon worden geblust.

Nog meer branden

Eind vorige week werden nog drie branden gesignaleerd in de provincie Alicante, namelijk op de grondgebieden van Pego, Agres en Guardamar. In Pego brak het vuur uit dicht bij het moerasgebied Marjal. Twee helikopters en twee blusvliegtuigen, gesteund door twee brandweerbrigades kwamen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Tegen de avond kon men de brand onder controle melden. Enkele uren lang diende wel de rijweg tussen Pego en Oliva afgesloten te worden.

In Agres brak de brand uit dicht bij de bewoonde kern, langs de flanken van de Sierra de Mariola, een beschermd natuurgebied. Blusvliegtuigen uit Valencia snelden hier te hulp, samen met de brandweer uit Cocentaina en Muro. De brand kon snel geblust worden.

Dezelfde dag diende de brandweer uit te rukken voor een brand in een verlaten palmtuin in Campico de Guardamar. Hier kwam de brandweer van Vega Baja Sur-Torrevieja en Almoradí in actie en kon alles geblust worden voordat de vlammen het natuurpark van de Lagunen van Torrevieja y La Mata bereikten.

