SEVILLA. De Junta de Andalucía heeft de begroting voor 2018 al opgesteld en daarin staat voor het eerst een post van 198 miljoen voor bijstandsuitkeringen. De Junta wil de armoede in de deelstaat bestrijden en iedereen die minder dan 415,35 euro per maand verdient een extra uitkering geven. Uit de laatste gegevens blijkt dat 30% van de Andalusiërs minder dan 4.000 euro per jaar aan inkomsten hebben en dus in aanmerking zouden komen.