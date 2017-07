ACHTSTE EDITIE POËTISCHE AVONDCONCERTEN NIEUW: speciaal concert Jong Talent

Zoals ieder jaar organiseert de culturele stichting ITHACA in Altea weer vijf zondagavonden na elkaar de internationaal befaamde Poëtische Avondconcerten van Ithaca. Een unieke combinatie van virtuoze klassieke muziek, poëzie en schilderkunst op een van de mooiste plaatsen van de Costa Blanca. En ze komen van ver, jaar na jaar, de fans van de Ithaca-concerten: van Denia, Jávea, van Alicante, van Alcoy, ja zelfs van Madrid, van Duitsland en van Frankrijk. Heel wat fans hebben reeds gereserveerd, zelfs uit Parijs. Zoals ieder jaar heeft de stichting weer een aantal bijzondere evenementen en premières voorzien die ongetwijfeld zelfs de meest verwende cultuurfanaat zullen fascineren.

Speciaal concert door excellent jong talent

Het doel van de culturele stichting Ithaca is een internationale culturele brug te zijn zowel voor de muziek als voor de poëzie en de schilderkunst. Zo hebben reeds meerdere belangrijke buitenlandse musici opgetreden en vonden er exposities plaats van internationaal befaamde kunstenaars, onder andere van de wereldberoemde Indiase schilder-beeldhouwer Satish Gupta die dit jaar op de Biënnale van Venetië exposeerde.

Maar dit jaar wil de culturele stichting ook talentvolle jongeren een podium en publiek bieden. Op vrijdag 21 zullen drie uitmuntende jonge musici optreden die met de allergrootste onderscheiding aan het Conservatorium “Tenor Cortis”van Denia afgestudeerd zijn, prijzen hebben gewonnen en zelfs in het Palau de la Música van Valencia hebben opgetreden: Rachel Raphaela Mark, viool, Marcos Ventura, cello en Diana Martínez Minguet, gitaar zullen werken spelen van J.S. Bach, Fritz Kreisler, Gabriel Fauré, Heitor Villalobos en Astor Piazzolla. Ook al is het ticket voordeliger (10€ inclusief hapjes en drank ipv 15€) dan de concerten van musici met internationale reputatie, de bezoekers mogen oorstrelende muziek verwachten en zullen door hun participatie jong talent een ruggensteun geven.

Noblesse oblige

Zoals ieder jaar hebben de organisatoren van De Poëtische Avondconcerten van Ithaca weer een fascinerend programma samengesteld. Het eerste concert dat op zondag 23 juli door het Odessa String Quartet wordt ingezet, zal met werken van J. Haydn, W.A. Mozart, G. Bizet en J. Strauss ongetwijfeld de liefhebbers van klassieke muziek weten te bekoren. Als afsluiter is zelf de virtuoze Czardas van Monti voorzien. De tweede zondag is een optreden met de sopraan Carmen Romero gepland, aan de piano begeleid door Josep Vicent Giner, die vorig jaar samen met gitarist Vicent Ballester met groot succes tijdens de Poëtische Avondconcerten optrad. Als derde concert zal ongetwijfeld het pianoduo, het publiek weten te boeien. Composities voor quatre mains van George Bizet, Modest Moessorski, George Gerswin en…een première met romantisch werk van de Nederlandse componist Bart Bakker die vorig jaar als virtuoos fluitist, begeleid door de pianiste met Jacqueline Hehakaya, op de Poëtische Avondconcerten van Ithaca een opmerkelijk concert gaf. En ja, een concert met het “nationaal” instrument van Spanje, de gitaar, mag natuurlijk niet ontbreken. Op aanvraag van vele fans zal Vicent Ballester, artistiek directeur van de stichting Ithaca, samen met gitarist Miquel Pérez Perello, ongetwijfeld de toehoorders met zijn virtuoos-muzikaal gitaarspel weer fascineren met composities van Fernando Sor, Tomaso Albinoni, Luigi Boccherini, Manuel de Falls en S. Dyer. Het laatste concert wordt gewoontegetrouw vrolijk afgesloten. Vorig jaar met jazz, voor de achtste editie van de Poëtische Avondconcerten weer met Serranito, de meester van de Flamencomuziek, de befaamdste hedendaagse flamencogitarist, die twee jaar geleden met een spetterend concert de Ithaca-concerten afsloot. Op dat laatste concert is er ook een première voorzien, maar dat mogen we nog niet verklappen. Tijdig reserveren is de boodschap. De ruimte is beperkt. Ieder jaar ontbreekt er plaats voor de laatste concerten.

Veel méér dan alleen maar concerten

Maar niet alleen voor de melomaan zijn de Poëtische Concerten van Ithaca een van de belangrijkste evenementen van de regio. In plaats van een pauze leest dichter-organisator Germain Droogenbroodt Droogenbroodt (in 28 landen gepubliceerd en dit jaar voor de Nobelprijs Literatuur genomineerd) voor het internationaal Ithaca-publiek in 5-6 talen steeds enkele korte, diepzinnige gedichten, die door de Ithaca-fans bijzonder worden gewaardeerd. Daarenboven vindt er ook steeds een expositie plaats zowel van belangrijke Spaanse als van buitenlandse schilders en beeldhouwers. De bezoekers kunnen dit jaar werken bewonderen van de bekende Valenciaanse schilder Luis Pla die een reeks schilderijen gemaakt heeft getiteld “el Camino”, (de Weg) naar de gelijknamige poëziebundel van Germain Droogenbroodt, poëzie die meerdere Spaanse en buitenlandse schilders en componisten heeft geïnspireerd.

Na de concerten wordt steeds een genereus aanbod van hapjes en drank geserveerd en zoals ieder jaar wordt de stichting Ithaca dan een echt en waarachtig internationaal cultureel centrum waar onder de palmen tot middernacht oude en nieuwe in cultuur geïnteresseerde vrienden elkaar ontmoeten en nagenieten van een culturele happening die de Poëtische Avondconcerten zo uniek en onnavolgbaar maakt.

“Concert Jong Talent”, donatie 10€ – Andere concerten 15€, steeds inclusief hapjes en drank

Abonnement 5 Concerten: 65€

Stichting ITHACA

