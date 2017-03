Ziektekostenverzekeringen steeds populairder 

MADRID. Spanjaarden hoeven in príncipe niet te betalen voor medische zorg. Tenzij ze naar een privékliniek willen. En daarvoor kunnen ze een ziektekostenverzekering afsluiten. Steeds meer Spanjaarden kiezen daarvoor, vooral omdat de publieke gezondheidszorg een steeds slechtere reputatie krijgt.

In 2016 hadden 11,14 miljoen Spanjaarden een privéverzekering voor de ziektekosten. Sinds het begin van de crisis neemt het aantal mensen dat een dergelijke verzekering afsluit alleen maar toe. Het bewijs voor het succes is dat er steeds meer spelers op de markt komen. Het imago van de publieke gezondheidszorg is de afgelopen jaren behoorlijk beschadigd vanwege de lange wachtlijsten en daarom willen mensen liever naar een privékliniek. Bovendien bieden steeds meer bedrijven een collectieve ziektekostenverzekering als onderdeel van het salaris.

Uit het laatste bevolkingsonderzoek in januari blijkt dat de gezondheidszorg op de derde plaats staat op het lijstje van problemen waar Spanje mee te maken heeft, voorgegaan door de werkloosheid en economische problemen. “Er is een beeld ontstaan dat de diverse overheden niet meer in staat zijn openbare voorzieningen te betalen” aldus Javier Murillo, directeur van Segur Caixa Adelas, één van de grootste aanbieders in Spanje. Meer dan ooit is de gezondheid een belangrijk punt voor de bevolking. Men wil meer en betere voorzieningen en wil dat de medische zorg gebruik maakt van de nieuwste technieken om diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren.

De verzekeringsmaatschappijen hebben vorig jaar 7,9 miljard aan premies binnengehaald en 5,7 miljard aan vergoedingen uitgekeerd. Bijna 70% van de verzekerden zijn particulieren, de rest zijn klanten die via collectieve verzekeringen aangesloten zijn. Die laatste groep groeit het hardst. Volgens Fernando Campos, directeur van Cigna Salid is de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg in Spanje uitstekend en nog steeds vernieuwend maar de burgers merken dat er sprake is van een langzame teruggang. Patiënten wordt vaker een dure behandeling geweigerd, medicijnen zijn niet meer gratis en de panden waar ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn gevestigd zijn al jarenlang niet meer fatsoenlijk onderhouden. Maar de verzekeringsmaatschappijen weten heel goed dat de artsen kwalitatief zeer goed werk leveren, een groot deel van hen werkt in de vrije tijd in privéziekenhuizen. Een woordvoerder van verzekeringsmaatschappij DKV laat weten dat de gezondheidszorg in Spanje van hoge kwaliteit is en iedereen er gebruik van kan maken “daarom is het ook zo opvallend dat steeds meer mensen toch voor een privéverzekering kiezen.” Volgens de verzekeringsmaatschappijen komt dit omdat de privéziekenhuizen wel investeren in nieuwe apparatuur en dus met de meest actuele technieken werken en dat wordt door patiënten op prijs gesteld. Inmiddels heeft 20% van de Spanjaarden een ziektenkostenverzekering en dat komt niet alleen omdat ze bij ziekte direct toegang willen hebben tot een specialist. Gezond zijn en blijven is voor steeds meer mensen geen luxe meer maar een must. Dat merkt men in de klinieken, klanten vragen steeds vaker om preventieve onderzoeken opdat ze eerder kunnen ingrijpen.

Volgens verzekeraar Sanitas vullen de publieke gezondheidszorg en de privésector elkaar aan. De openbare ziekenhuizen zouden het aantal onderzoeken en behandelingen die de klanten van de verzekeraars ondergaan niet aankunnen. De privéziekenhuizen zouden ook niet kunnen bestaan als de openbare gezondheidszorg niet bestond, juist omdat er onderscheid is waarvoor betaald moet worden kunnen klinieken worden gefinancierd. In de deelstaten Madrid, Cataluña, Baskenland en de Balearen hebben procentueel gezien de meeste mensen een aparte ziektekostenverzekering. Dat betekent overigens ook dat die mensen minder gebruik maken van de publieke voorzieningen en de overheden daar op zich goedkoper uit zijn.

