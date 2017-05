Ziekenhuis Marina Baixa breidt uit

VILLAJOYOSA. Het departement voor Gezondheid van de Generalidad Valenciana heeft een bedrag van meer dan 19 miljoen euro uitgetrokken voor verbetering en uitbreiding van de ziekenhuizen in de Marina Baixa. De adviseur van het departement, Carmen Montón, bezocht het ziekenhuis voor het gewest Marina Baixa in Villajoyosa en verklaarde dat men hier een groot deel van de installaties zal vernieuwen en voorzien van meer moderne technologische middelen. Zij was in het gezelschap van de burgemeester van Villajoyosa, Andreu Verdú, en zei dat in 2016 reeds 1,4 miljoen was besteed aan nieuwe apparaten, onder andere voor radiologie, digitale RX-stralen en 55 bedden die voldoen aan de allernieuwste richtlijnen voor het comfort van patiënten. Er werd ook een draagbaar X-stralen apparaat aangekocht dat onderzoeken in de kamer van de patiënten mogelijk maakt, een ecograaf 3D voor gynecologie, een transcraniaal Doppler apparaat en een nieuwe endoscoop. Bovendien werden de ruimten voor enkele consulten uitgebreid.

Dit jaar wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd voor meer nieuwe apparaten en wordt een deel van de begroting ook besteed aan de verbetering van enkele plaatselijke medische centra, zoals het Centro de Salud de Foietes (404.000 euros) en het Centro de Salud Tomás Ortuño.

Een groot deel van de begroting gaat naar de uitbreiding van het gewestelijk ziekenhuis, dat van een oppervlakte van 33.000 vierkante meter zal stijgen naar 45.000 vierkante meter, voor een bedrag van 12,3 miljoen euro.

