Wildkamperen Alicante blijft probleem 

ALICANTE. Er is nog steeds geen plek waar kampeerauto’s en caravans in Alicante een paar dagen kunnen staan. Afgelopen Semana Santa parkeerden toeristen hun huisje op wielen op diverse plekken in de buurt van het strand, de gemeente heeft het oogluikend toegestaan. Het is de bedoeling dat in juni een officiële kampeerplaats met voorzieningen in gebruik genomen wordt.

Bij de Playa de San Juan komt een plek waar toeristen hun kampeerauto of caravan kunnen neerzetten maar die zal pas in juni opengaan. Tot dan zetten toeristen hun rijdende accommodatie op plekken die daar niet voor bestemd zijn, een probleem waar de stad al jaren mee te kampen heeft, net als andere gemeenten langs de kust. De meeste kampeerders komen tussen oktober en mei naar de Costa Blanca om daar een deel van de winter door te brengen. Op zich zorgen ze nergens voor overlast maar het zou voor iedereen prettiger zijn als er vaste plekken zijn waar bijvoorbeeld ook water- en elektriciteitsaansluitingen zijn. Omdat de toeristen in het laagseizoen komen zijn ondernemers, de horeca en dus ook de gemeente blij met dit type toerist. Daarom worden er overal initiatieven genomen om hen een goede plek te bieden ondanks het feit dat er in de regio een aantal campings is waar ze ook terecht zouden kunnen.

Ook hondenstrand

De nieuwe plek bij de Playa San Juan ligt vlak bij het strand en een halte van de TRAM en er is ruimte voor veertig kampeerauto’s. Elke plek heeft een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, er is een watertappunt en een plek waar het afvalwater gestort kan worden. Kampeerauto’s mogen daar 48 uur verblijven, deze termijn is vastgesteld door de Valenciaanse regering en geldt voor alle kampeerplaatsen die voor mensen op doorreis zijn. Aangezien al is gebleken dat het zuidelijk deel van de stad ook geliefd is bij de kampeerders wil de gemeente daar in de toekomst ook een kampeerplaats openen. Tijdens Semana Santa stonden er tientallen kampeerauto’s op plekken waar officieel niet geparkeerd mag worden en waar deze zomer een hondenstrand in gebruik zal worden genomen.

