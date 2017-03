Wie haalt de vrouwen uit de boeken? 

MADRID. Tien jaar geleden werd de wet op gelijkheid ingevoerd en daarna zijn er ook nog enkele wetswijzigingen doorgevoerd om discriminatie van vrouwen in het onderwijs te voorkomen. Maar ondertussen hebben zowel het ministerie van onderwijs als de deelstaten geen enkele stap ondernomen om de aanwezigheid van vrouwen in bijvoorbeeld lesmateriaal te garanderen. Sterker nog, in tekstboeken is de vrouw meestal de moeder of heeft een verzorgend beroep. Zo worden rolpatronen in stand gehouden.

“Weet u wat vrouwen tijdens de Griekse Olympische spelen deden? Of hoeveel vrouwen er in de top 100 van schaakspelers staan? Ik zal het u vertellen: niet één!” dat zijn de woorden van de Poolse eurocommissaris Janusz Korwin-Mikke. Met die uitspraak wilde hij aantonen dat het logisch is dat vrouwen minder salaris krijgen, ze zijn immers “zwakker, kleiner en minder slim.” Zijn uitspraak deed stof opwaaien in de hele Europese Unie. De man kent dus geen enkele vrouw die iets bijgedragen heeft aan de geschiedenis. Maar is hij wel de enige? Spaanse leerlingen kunnen ook geen waslijst van belangrijke vrouwen opnoemen. Wiens schuld is dat?