Waterprobleem, jaren andere kant uitgekeken 

ALICANTE. De provincie Alicante heeft het komende half jaar 160 kubieke hectometer water nodig, niet alleen als drinkwater maar vooral ook voor de landbouwsector. Maar er is maar 70 kubieke hectometer beschikbaar. Dat betekent dat er tot oktober water is. Het gaat een warme zomer worden, de temperatuur van het zeewater is al 28 graden en het zal de komende maanden ook niet gaan regenen. Een probleem dat men jaren geleden al aan had kunnen zien komen en oplossen.

De droogte blijft een prangende kwestie in de provincie Alicante maar ook in Murcia heeft men dit jaar te maken met een watertekort. Dit probleem zag men drie jaar geleden al aankomen maar toch heeft de overheid niets gedaan. Het Instituto Interuniversitario de Geografia van de Universidad de Alicante heeft al vaker gewaarschuwd dat het wel eens vreselijk mis kan gaan. Het is ook het enige instituut die openlijk kritiek had op het rapport over de Tajo dat door de regering Rajoy is opgesteld en waardoor het toevoerkanaal Tajo-Segura al twee maanden geen water meer levert. De landbouwers in de regio moeten het doen met het water dat in de regio aanwezig is en kijken elke dag hoopvol naar de hemel of daar wolken verschijnen. Naar de ontzoutingsinstallaties van Torrevieja hoeven ze in ieder geval niet te kijken. Ondanks dat daar 350 miljoen euro in geïnvesteerd is om jaarlijks 80 kubieke hectometer water te ontzilten wordt er maar 21 kubieke hectometer water geproduceerd. Dat is voor de initiatiefnemers van de PSOE en de bouwers van de PP geen reden om zich rot te schamen en ook politici van andere partijen die nu aan de macht zijn lijken niet van plan te zijn om de watertoevoer te garanderen naar een gebied vanwege het klimaat drie oogsten per jaar kunnen plaatsvinden. Ook het irrigatiekanaal van de Júcar-Vinalopó levert niet de beloofde hoeveelheid water en bovendien is de kwaliteit dubieus. De mogelijkheid om water van de rivier Ebro te krijgen wordt niet meer genoemd want daar is ook een tekort aan water tot aan de winter ondanks dat er nog wel water wordt afgevoerd naar Bilbao en Santander. Zelfs de grootste voorstanders van het hergebruik van rioolwater en het gebruik van ontzilt water geven toe dat dat ook niet de oplossing is, deze vormen van watervoorziening zijn extra en kunnen nooit het oppervlakte- en grondwater vervangen.

Kortom, Alicante heeft een probleem. Het is de vierde meest bevolkte provincie van Spanje. Er komen jaarlijks 20 miljoen toeristen. Nu komt er nog water uit de kraan maar tegen welke prijs? Veel van de waterbronnen in de provincie staan al tientallen jaren officieel geregistreerd als uitgeput maar het enige dat overheden doen is dieper boren. Drinkwater wordt nu van 500 meter diepte omhoog gepompt. Alleen in verkiezingstijd hebben de partijen het over waterbeleid, in de tijd daartussen wordt er geen beleid gemaakt en alleen maar gereageerd op de feiten die zich presenteren. Nu heeft de regering wel haar zorgen uitgesproken over het waterprobleem. Ze beschouwen het als een groot probleem want de drinkwatervoorziening kan maar tot eind september gegarandeerd worden. De eersten die last gaan krijgen van onderbrekingen in de watervoorziening zullen de landbouwers zijn. Honderdduizend gezinnen in de provincie leven van de landbouw en daaraan gerelateerde bedrijven. Maar zonder water is er geen oogst. Waarschijnlijk moet er eerst echt totaal geen druppel meer uit de kraan komen voordat er ingegrepen wordt.

