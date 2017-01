Wat doet 2017 voor uw portomonee

MADRID. Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat er weer sprake is van prijsstijgingen maar ook van prijsdalingen. Over het algemeen worden levensmiddelen duurder, de telefoonrekening hoger en moet er meer belasting betaald worden. De salarissen van de ambtenaren gaan omhoog en ook het minimumloog is dit jaar hoger. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Volgens berekeningen van de regering is er dit jaar sprake van een stijging van de inflatie met 1,4% maar volgens experts zal de inflatie oplopen tot 2%. Hetgeen een verlies van koopkracht betekent voor iedereen die een salaris of pensioen ontvangt. De vakbonden willen dit jaar onderhandelen over een salarisverhoging tussen de 1,8 en 3%. De werkgeversverenigingen lijken bereid te zijn tot een loonstijging van 1,5%. Maar omdat sinds de invoering van de arbeidswet bedrijven niet verplicht zijn om zich aan landelijke cao’s te houden zal een eventuele verhoging voor veel mensen geen groot verschil maken. De pensioenen gaan met 0,25% omhoog, dat betekent 2,62€ extra per maand. In maart wordt duidelijk of de ambtenaren dit jaar een loonsverhoging van 1% zullen ontvangen. De vennootschapsbelasting voor bedrijven met een omzet van 4 miljard euro gaat dit jaar omhoog, voornamelijk omdat een aantal aftrekposten zullen verdwijnen. De prijs van alcohol en tabak gaat omhoog in verband met een stijging van de belastingen en er komen dit jaar nieuwe soorten belasting bij, waaronder die op gezoete frisdranken. Burgers zullen ook meer onroerend goed belasting moeten betalen, niet omdat de gemeenten de belasting verhogen maar omdat ze een herwaardering hebben toegepast. De tarieven voor het openbaar vervoer, inclusief taxi, blijven vrijwel overal gelijk. De regering moet nog een beslissing nemen over de luchthavenbelasting. AENA heeft gevraagd om een bevriezing van de tarieven en de luchtvaartmaatschappijen willen dat het bedrag met 2% verlaagd wordt. Maar vervoer gaat in 2017 sowieso duurder worden, door de hogere olieprijs en de sterke dollar zullen de brandstofprijzen stijgen en dat betekent dat tanken duurder wordt en ook de prijs voor vliegtickets zal stijgen. Vrijwel alle telefoon- en internetaanbieders verhogen in januari hun tarieven, in ruil voor ongevraagde verbeteringen in de service. Movistar heeft al aangekondigd dat de Fusionpakketten (internet, televisie en telefoon) dit jaar vijf euro per maand meer zullen kosten. Vodafone en Orange zullen dit voorbeeld waarschijnlijk volgen. Sparen zal ook dit jaar weinig tot geen rente opleveren en de Spaanse beurs is vorig jaar met verlies gesloten dus ergens extra inkomsten vandaan halen zal voor de meeste mensen lastig zijn dit jaar.

Kort samengevat zal 2017 voor uw portemonnee de volgende consequenties hebben.

DUURDER: Het minimumloog gaat met 8% omhoog naar 707,60 euro per maand

Gepensioneerden ontvangen 0,25% meer

Movistar verhoogt de prijzen met 5 euro voor de Fusion pakketten, de concurrenten zullen hen volgen

De belasting op alcohol gaat met 5% omhoog, op tabak met 2,5% en er komt een nieuwe belasting bij: die op frisdrank met suiker

Onroerende zaak belasting gaat in 1.900 gemeenten omhoog

De benzineprijs zal stijgen in verband met de hogere olieprijs en de sterke dollar

GOEDKOPER

– de regering besluit binnenkort of luchthavenbelasting hetzelfde blijft of dat deze op

verzoek van de luchtvaartmaatschapijen met 2% verlaagd wordt

Op de tolwegen die in handen zijn van de staat gaat de tol met 0,4% omlaag

de euribor is vorig jaar gesloten op -0,082% waardoor de hypotheken dit jaar goedkoper zullen zijn