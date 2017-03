Warm welkom voor repatriërende wetenschappers

ALICANTE. Directeuren van de Universidad de Alicante en de Universidad Miguel Hernández hebben zich aangesloten bij de landelijke vereniging Cientificos Retornados a España (wetenschappers die terugkeren naar Spanje) om ook in de provincie Alicante wetenschappers die in het buitenland hebben gewerkt hulp te bieden hier aan de slag te gaan.

In diverse sectoren gaat het na jarenlange crisis weer beter maar de wetenschappers merken daar niet heel veel van. Spanje investeert 1,24% van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken terwijl de Europese Unie het advies geeft dat men daar 3% aan uitgeeft. De landen waar men dit wel doet (Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië) maken gebruik van de kennis van Spanjaarden die na hun universitaire opleiding vanwege gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt naar het buitenland zijn getrokken. De Spaanse regering heeft dus in hun opleiding geïnvesteerd maar plukt er niet de vruchten van. Sterker nog, de uitvindingen die de Spanjaarden in het buiteland doen worden later door Spaanse bedrijven gekocht. Sinds 2010 hebben 12.000 wetenschappers Spanje verlaten om elders aan de slag te gaan. Een deel van hen begint nu terug te keren naar hun vaderland, verrijkt met internationale kennis en ervaring. Maar het is nog steeds niet makkelijk om hier aan de slag te gaan. Meer dan honderd wetenschappers hebben nu de vereniging Científicos Retornados a España opgericht. De rectoren en diverse faculteitsdirecteuren van de Universidad de Alicante en de Universidad Miguel Hernández maken deel uit van deze vereniging en hopen het leven van de wetenschappers die naar Alicante zijn teruggekeerd makkelijker te maken. De vereniging werkt ongeveer hetzelfde als de verenigingen die Spaanse onderzoekers in het buitenland hebben opgericht om elkaar tot steun te kunnen zijn. “We vinden het belangrijk dat er ook hier een dergelijke vereniging is. Veel mensen zijn na een paar jaar in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt het contact hier kwijt en het kost hen moeite om weer in de wetenschapswereld te integreren” aldus Manuel Castellano. Hij werkt op dit moment aan zijn postdoctoraal studie bij het Instituto de Bioingeneria van de UMH en werkte voorheen op de Rockefeller University in New York en Stanford in California. Hij voelde zich verplicht om iets terug te geven aan het land waar hij zijn opleiding heeft gevolgd en besloot in 2012 naar Murcia terug te keren. Gedurende twee jaar was hij op zoek naar werk voordat hij bij de UMH aan de slag kon. Volgens gegevens van de vereniging keert 14% van de wetenschappers terug zonder een contract en omdat ze hier geen premies hebben afgedragen hebben ze ook geen recht op een uitkering. Manuel Castellano is van mening dat zijn buitenlandse ervaringen hem zeer veel opgeleverd hebben. “In de Verenigde Staten wordt op een totaal andere manier lesgegeven. Je bent niet alleen met onderzoek in je vakgebied bezig om daarna professor te worden en les te gaan geven. Studenten kunnen daar allerlei andere aanvullende vakken en cursussen volgen zoals spreken in het openbaar, snellezen voor onderzoekers, ondernemen, vergadertechnieken en netwerken. Dat levert een totaal andere wetenschapper op dan iemand die alleen maar in een laboratorium zit.”

Op basis van de ervaringen die andere wetenschappers in diverse landen hebben gehad worden nu ook op de universiteiten in Alicante diverse andere vakken aangeboden. Studenten leren op die manier veel meer vaardigheden en die kunnen ze vervolgens zowel bij onderzoeksprojecten voor de universiteiten zelf maar ook in het bedrijfsleven toepassen. Berta Sánchez-Laorden werkte vijf jaar bij The Institute of Cancer Research in Groot Brittannië en stapte toen over naar het Institute for Neuroscience. Ze leerde daar om wetenschap onder de aandacht van diverse beroepsgroepen te brengen door artsen te demonstreren waar de meest recente onderzoeken op hun vakgebied over gaan. Volgens haar valt er in Spanje nog veel winst te behalen. “De meerderheid van de politici hebben economie of rechten gestudeerd, er zijn maar weinig wetenschappers. Misschien is het daarom dat men geen oog heeft voor het belang van de wetenschap en de kansen die Spanje nu misloopt. Bij het grootste wetenschappelijk bureau van Spanje, het CESIC, is de gemiddelde leeftijd van het personeel 50 jaar. Dat gaat problemen opleveren op de korte termijn.” Er wordt echter wel geprobeerd om wetenschappers weer terug naar Spanje te krijgen. Onderzoekscentra en universiteiten die mensen terug halen uit het buitenland kunnen daar subsidie voor krijgen. En nog niet alles is verloren, Spanje heeft een aantal onderzoeksinstituten die internationaal zeer hoog aangeschreven staan zoals het neurologisch onderzoekscentrum. De wetenschappers zijn het er over eens, ervaringen in het buitenland zijn positief maar het is absoluut niet wenselijk dat zulke grote aantallen wetenschappers als tijdens de crisis het land verlaten omdat er niet geïnvesteerd wordt in onderzoek.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/19/ciencia-buen-regreso/1873334.html