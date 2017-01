Waardevolle middeleeuwse stad gevonden Brit doet ontdekking van zijn leven

TRELLECH. Het is een gewaagde beslissing om al je spaargeld te besteden aan een braakliggend veld. Voor geschiedenisliefhebber Stuart Wilson draait het echter fantastisch uit. Hij heeft de ontdekking van zijn leven gedaan. Onder zijn grond zit een waardevolle middeleeuwse stad verborgen.

De Brit betaalde in 2004 zo’n 32.000 pond (omgerekend 37.000 euro) voor een veld in Wales. Mensen verklaarden hem voor gek. De man had beter een huis kunnen kopen in plaats van een leeg stuk grond zodat hij niet meer bij zijn ouders hoefde te wonen, klonk het. Hij gokte en kreeg gelijk. De 37-jarige Wilson, die over een diploma archeologie beschikt, maar werkzaam was in een tolhuis, gaf iedereen lik op stuk met zijn onwaarschijnlijke vondst. Samen met vrijwilligers wist hij grote delen van de oude stad Trellech bloot te leggen. Ondertussen is de oude hoofdstraat opgegraven samen met 8 gebouwen en een versterkt landhuis met ronde toren en binnentuin. Ze vonden ook een waterput, met daarin verschillende objecten uit die tijd. Trellech was een belangrijke plaats voor de ijzerertsindustrie. Het groeide in de middeleeuwen uit tot een stad met 10.000 inwoners. Na een bloeiperiode raakte de stad in verval. In 1650 zouden de laatste inwoners weggetrokken zijn. Wilson kan alleen maar blij zijn met het moedige besluit dat hij bijna 15 jaar geleden nam. ,,Het was de beste beslissing van mijn leven”, besloot de Brit.