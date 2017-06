Vrees voor ongecontroleerde groei toerisme ‘Turismofobia’: op sommige plaatsen is men toeristen beu

ALICANTE. De ongecontroleerde groei van toeristische huurwoningen in de Comunidad Valenciana, waarvan 80% zich aan de Costa Blanca bevindt, met 127.345 nieuwe appartementen, waarvan 86.883 in de provincie Alicante, baart de overheid zorgen.

Er zijn meer dan een half miljoen huurwoningen en appartementen in de tien belangrijkste toeristische bestemmingen en dat begint vele Spanjaarden de keel uit te hangen. De toeristen wijzigen geleidelijk de sociale omgang in de stadscentra, maar economisch gezien laten ze door de enorme concurrentie de prijzen dalen, terwijl vele winkels zich beginnen richten naar de smaak en de gewoonten van die toeristen.

“Ze redeneren op een vrij simpele manier: we hebben betaald en we willen dat het hier gaat zoals wíj willen”, zegt een inwoonster van het centrum van Benidorm. Er zijn nog geen plakkaten met ‘tourist go home’, maar zal het nog lang duren? Het fenomeen werd voor het eerst waargenomen in Barcelona en daarna in Madrid, maar breidt zich nu uit naar de Costa Blanca. De waarschuwing voor deze sociale afzetting tegen toeristen kwam vanuit Benidorm, waar José Luis Zoreda, ondervoorzitter van het bedrijf Exceltur, een associatie die de 24 belangrijkste bedrijven uit de toeristische sector in Spanje verenigt, tijdens een congres een alarmklokje luidde. “In de laatste vier jaar hebben de dertien belangrijkste toeristische bestemmingen in de Comunidad Valenciana, waaronder Benidorm, Dénia, Xàbia en Torrevieja, hun huurwoningen met 1600% zien stijgen. Er zijn nu 85.895 hotelplaatsen en 127.345 huurappartementen, in totaal plaats voor meer dan een half miljoen toeristen”, zei hij.

Zoreda verklaarde de situatie aan 200 bedrijfsleiders uit de toeristische sector tijdens de ‘IV Jornada de Turismo’, georganiseerd door de Asociación Valenciana de Empresarios en de vereniging van hoteleigenaars Hosbec. De ondervoorzitter sprak over een ‘woekerende kanker voor de sector, deze woningen die online ongecontroleerd en zonder enige verantwoordelijkheid de kwaliteit van het toerisme naar beneden halen’.

Turismofobia

En wat wil men zeggen met de nieuw opgedoken term ‘turismofobia’? Het is een woord dat vorig jaar voor het eerst opdook en dat de afwijzing van de autochtone bevolking tegen de bezoekers aanduidt. Ze zorgen voor lawaai, vervuiling en het verdwijnen van de culturele identiteit. “Enerzijds stijgen de prijzen van de huurwoningen, voor 90% in handen van buitenlanders, en anderzijds door deze concurrentie moeten de prijzen zakken in de hotels, grotendeels in handen van Spanjaarden”, zegt Zoreda.

Op het congres, gehouden in hotel Levante Club in Benidorm, waren ook vertegenwoordigers van andere bedrijven aanwezig, zoals Juan Roig (Mercadona) en Vicente Boluda (Consum). Er werd nog meer gezegd: de toeristen die de Costa Blanca bezoeken geven het minst geld uit van heel Spanje. Een buitenlander geeft aan de Costa Blanca gemiddeld 95 euro per dag uit, een Spaanse toerist slechts 40 euro per dag.

Anderzijds leeft Spanje voor een groot deel van het toerisme. De laatste jaren heeft Spanje twaalf miljoen toeristen ‘gewonnen’ die daarvoor naar Egypte, Marokko, Tunesië of Turkije trokken, maar de islamitische aanslagen hebben vele buitenlanders weggehouden uit die landen.

President comunidad maakt zich weinig zorgen

De president van de Comunidad Valenciana, Ximo Puig, die de laatste dag van het congres aanwezig was in gezelschap van de autonome secretaris Francesc Colomer, verklaarde dat de Valenciaanse regering maatregelen zal nemen om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan en een grotere controle voorbereidt op illegale huurwoningen. Wat betreft het verschijnen van de ‘tourismofobia’ maakte Puig zich weinig zorgen. Hij is van oordeel dat het fenomeen snel zal verdwijnen, waar andere deelnemers aan het congres het niet mee eens waren.

Wat men in de eerste plaats moet betrachten is een andere toerist naar de Costa Blanca te trekken. Meer kwaliteit en minder kwantiteit. Men wees naar het verschil tussen enerzijds plaatsen als Benidorm en Torrevieja, waar het goedkoop toerisme welig bloeit en waar met veel toeristen weinig geld te verdienen is, en anderzijds plaatsen als Albir en Jávea, met minder toeristen die echter meer geld uitgeven en voor minder problemen zorgen.

Volgens Zoreda zal het nooit zo ver komen dat die plakkaten met ‘tourist go home’ zullen verschijnen, maar men moet zo veel mogelijk confrontaties vermijden. Volgens hem zijn de Spaanse inwoners veel meer ingenomen met buitenlanders die hier komen wonen, omdat die zich aanpassen en vaak integreren. Toeristen zijn moeilijke mensen die het de hele dag naar hun zin willen hebben en er liefst zo weinig mogelijk willen voor betalen. Dit soort toeristen wordt aangetrokken door al die illegale en dus goedkope vakantiewoningen en daar moet, dat was het besluit van het congres, in de eerste plaats ingegrepen worden.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/09/peligro–turismofobia/1904072.html