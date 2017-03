Voormalig Catalaans premier vrijgesproken van ambtsmisbruik Artur Mas gedurende 2 jaar op non-actief vanwege referendum

BARCELONA. Artur Mas, de voormalige deelpremier van de regio Catalonië, is afgelopen maandag veroordeeld tot twee jaar ambtsontzetting, vanwege ongehoorzaamheid inzake het het referendum over de onafhankelijkheid van de regio in 2014. Hij werd vrijgesproken van ambtsmisbruik, waarvoor hij eveneens was aangeklaagd.

Ook Joana Ortega, die vice-deelpremier was onder het bewind van Mas, en Irene Rihau, voormalig parlementslid, werden veroordeeld tot ambtsonzetting, respectievelijk voor een periode van een jaar en negen maanden en anderhalf jaar. Het Hooggerechtshof in de regio Catalonië oordeelde dat zij samen met Mas verantwoordelijk waren voor het doorgaan van het referendum, ondanks dat dat volgens de Spaanse wetgeving verboden is en bovendien nog eens uitdrukkelijk werd verboden door het Constitutioneel Hof.

Mas kreeg tevens een boete opgelegd van 36.500 euro (honderd euro per dag gedurende een periode van twaalf maanden), Ortega moet 30.000 euro betalen aan de staat en Rigua 24.000 euro. Het feit dat Ortega een hogere straf opgelegd heeft gekregen dan Rigua is een gevolg van het feit dat Ortega een hogere functie bekleedde. De straffen die de drie opgelegd kregen, vielen lager uit dan aanvankelijk werd verwacht. Het Openbaar Ministerie had tien jaar ambtsonzetting geëist voor Artur Mas.

2 miljoen

Mas verklaarde eerder tegenover de rechter dat het Constitutioneel Hof hem destijds niet heeft gewaarschuwd voor de consequenties van de organisatie van het referendum in 2014. Van de 5,5 miljoen Catalanen die tijdens het referendum hun stem mochten uitbrengen, waren er destijds 2 miljoen die hun stem ook daadwerkelijk lieten horen. De meerderheid stemde voor de onafhankelijkheid van de regio, een uitkomst die al in de lijn der verwachtingen lag. (A/V)

