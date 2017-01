Vijftigers ontvangen 5 procent minder, veertigers 10 procent minder Pensioenen volgende generaties gaan omlaag

MADRID. De volgende generatie die met pensioen gaat, de huidige vijftigers, zal minder geld ontvangen dan de generatie die op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bijna driekwart van de Spanjaarden vreest bovendien dat het pensioenstelsel in gevaar is.

Gemiddeld zullen vijftigers naar verwachting 5 procent minder pensioen ontvangen, dan de 65-plussers van vandaag de dag. Degenen die op dit moment rond de veertig zijn, ontvangen nóg minder, zo’n 10 procent. Dat betekent dat het pensioen gemiddeld 7,5 procent lager wordt. Dat staat te lezen in een document van de Stichting Studies voor Toegepaste Economie (Fedea), waarin maatregelen werden gepubliceerd om de duurzaamheid van het pensioenstelsel te kunnen garanderen. Uit het document blijkt onder meer dat het onvermijdelijk zal zijn dat de ouderdomsuitkeringen in de toekomst omlaag moeten.

Econoom José Ignacio Conde-Ruiz legt uit dat de daling van het bedrag dat gepensioneerden zullen ontvangen het gevolg is van de wet die in 2013 werd aangenomen, waarin de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar. Deze wet gaat in 2019 in en ‘zal gevolgen hebben voor alle nieuwe pensioenen die iedere tien jaar met 5 procent zullen dalen’.

Deze maatregel werd geïntroduceerd vanwege de vergrijzende samenleving in het land. Uit cijfers van het Landelijk Instituut van de Statistiek (INE) blijkt dat er gedurende de volgende vier decennia 7,1 miljoen mensen minder zullen zijn in de leeftijd van 16 tot en met 66 jaar, terwijl het aantal 67-plussers zal toenemen met 6,8 miljoen. Dat is een gevolg van het feit dat de levensverwachting steeds groter wordt, terwijl het geboortecijfer één van de laagste van Europa is met gemiddeld 1,3 kinderen.

Ander systeem

Maar of deze maatregelen het systeem dan inderdaad duurzaam maken, is nog maar de vraag. Als de bevolking van Spanje zich inderdaad ontwikkelt zoals voorspeld wordt door het INE, en als de werkgelegenheid zich herstelt zal dankzij het uitstellen van de pensioengerechtigde leeftijd in 2050 ongeveer 17,4 procent van het bnp aan de pensioenen worden besteed. Dat betekent dat de salarissen min of meer gelijk zouden blijven en de premies die worden afgedragen ook.

De Fedea stelt in het document dat Spanje naar een ander systeem toe zou moeten, waarbij wordt geregistreerd wat de werknemer tijdens zijn werkende leven heeft afgedragen en op basis daarvan wordt bepaald hoeveel diegene na zijn pensionering zal ontvangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de levensverwachting en economische factoren zoals de groei van het bnp.

89 jaar

Een soortgelijk systeem is te vinden in Zweden en in Italië, waar werknemers ook meer kunnen afdragen door langer door te gaan met werken. Langer doorwerken is een voorstel dat de Fedea verschillende malen noemt. De stichting wijst erop dat op het moment dat de leeftijd van 65 jaar werd bepaald in 1919, slechts 33 procent van de mensen die leeftijd ook daadwerkelijk haalde. Op dit moment is de levensverwachting vele malen hoger, want 33 procent van de Spanjaarden wordt 89 jaar oud. Dat betekent dat 65 jaar aan het begin van de twintigste eeuw, hetzelfde is als 89 jaar anno 2017. (A/V)

(Bron: http://www.elmundo.es/economia/2017/01/24/58865e27268e3e29208b45a6.html)