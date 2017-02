Verdachten krijgen tussen 12 en 13 jaar opgelegd Hoge celstraffen voor hoofdverdachten Gürtelschandaal

VALENCIA. Acht jaar nadat in de regio Valencia het Gürtel-corruptieschandaal aan het licht kwam, werden vorige week de kopstukken in de zaak veroordeeld. Francisco Correa, PabloCrespo en ÁlvaroPérez, alias ‘El Bigotes’, werden door het regionale Hooggerechtshof veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 12 en 13 jaar in verband met de onrechtmatige aanbesteding van contracten aan het bedrijf Orange Market, dat tussen 2005 en 2009 in opdracht van de Valenciaanse overheid de stands bouwde voor de vakantiebeurs FITUR.

MilagrosaMartínez, die in die tijd deelminister van Toerisme was in de regio, werd veroordeeld tot negen jaar cel. De rechter in de zaak acht bewezen dat de veroordeelden het brein vormden van de Gürtelzaak en dat zij een bedrijfsnetwerk hebben opgericht met het doel om de aanbestedingen van de Valenciaanse overheid binnen te slepen. Om dit voor elkaar te krijgen maakten zij zich schuldig aan fraudepraktijken en corruptie. In het vonnis staat dat de groep bedrijven zelf niet over de middelen beschikte om de werkzaamheden die kwamen kijken bij de afgesloten contracten uit te voeren en deze uitbesteedden aan andere partijen. De bedrijven ontvingen wel grote en veelal buitenproportionele geldbedragen voor hun activiteiten.

Ook stelt de rechter dat de Valenciaanse overheid hiervan op de hoogte was en dat zelfs de criteria voor de aanbesteding van projecten werden veranderd, opdat de bedrijven van Correa de opdrachten konden binnenhalen en hiervan konden profiteren. Deze bedrijven waren van tevoren bovendien op de hoogte van bepaalde informatie met betrekking tot de aanbestedingen en contracten, waardoor het voor de bedrijven makkelijk was ze in de wacht te slepen.

Celstraffen

Correa is veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar voor illegale samenzwering, misbruik van invloed, verduistering van publieke middelen en omkoping. Crespokreeg voor dezelfde delicten een celstraf van 13 jaar en 3 maanden opgelegd en voor ‘El Bigotes’ bedroeg de straf 12 jaar en 3 maanden. Ook sommige medewerkers van de bedrijven van Correa zijn veroordeeld in de zaak.

Naast deelminister Martínez kreeg ook haar vertrouwenspersoon Rafael Betoret een gevangenisstraf opgelegd, in zijn geval zes jaar. Beiden werden veroordeeld voor ambtsmisbruik, verduistering van publiek geld en passieve omkoping.

Buitenproportioneel

De advocaat van Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, lietdirectna de uitspraak van de rechterwetenhetvonnisbuitenproportioneel te vinden en is van plan om in hogerberoep te gaanbijhet ‘Tribunal Supremo’ de hoogstelandelijkerechtsinstantie in Madrid. Navarro: ‘ Natuurlijkgaanwe in beroep, ditisbuitenalleproporties.’ Hijbeschouwtmetname de zesjaarcelstrafvoorverduistering van publiekgeldals te hoog. ‘Datiseenambtsdelict en hieriseenparticulierveroordeeldopdezelfdewijzealseenambtenaar.’ De advocaatsteltdathijditniethadverwacht. Op de overigestraffenwas de verdedigingvoorbereid. Daarnaastvindt de advocaatdatersprakeis van onrechtmatigeprocesgang, omdathetdelict van illegalesamenzweringpasheellaataanhetproceswerdtoegevoegd en hiergeengedegenonderzoeknaarzouzijngedaan. Ook de advocaat van Crespo, Miguel Durán, geeftaan in beroep te willengaan en hijiserbovendien van overtuigddat de opgelegdestraffen zullen wordenherzien. Durán denktweldat de uitspraak van afgelopenweekook van invloedzalzijnop de rest van de zaak. (A/V)

