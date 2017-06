Veel leden liepen over naar IS Libische extremistische groep Ansar al-Sharia stopt ermee Reviewed by Momizat on May 31 . LIBIË. De extremistische moslimbrigade Ansar al-Sharia in Libië heeft aangegeven dat de groepering zichzelf opheft. De reden is dat ze grote verliezen hebben ge LIBIË. De extremistische moslimbrigade Ansar al-Sharia in Libië heeft aangegeven dat de groepering zichzelf opheft. De reden is dat ze grote verliezen hebben ge Rating: 0